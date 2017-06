Saubere Töne nach Stimmbruch

artikel-ansicht/dg/0/

Bölkendorf (MOZ) Zum Schluss klang sie doch etwas kläglich. Die alte Orgel in der Bölkendorfer Kirche mühte sich gemeinsam mit dem Organisten um die richtigen Töne. Was beiden zunehmend schlechter gelang. "Sie war schon recht beschwerlich zu spielen", berichtet Pfarrer Thomas Berg. Register fielen aus. Verstimmt war das Instrument ebenso. Also bahnte sich eine Generalüberholung an.