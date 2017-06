Melancholie und pure Lebenslust

artikel-ansicht/dg/0/

Schönow (MOZ) "Sehr bunt, sehr farbig" beschreibt Wilfried Staufenbiel die Malerei von Galina Mazin. "Eine Vielfalt, die auch der Künstlerin eigen ist", eröffnet der Erfinder der Schönower Cool-Tour-Tage am Sonnabend die neue Ausstellung in der Galerie im Hühnerstall. Und wirklich, die enorme Vielfalt der Bilder und Themen, Malstile und Stimmungen ist "geeignet, sich verzaubern zu lassen." Die Palette scheint unerschöpflich: Landschaften, Porträts, Szenen des Alltags, buntes Treiben, Harlekins, surrealistisch dargestellt oder ganz nach der Natur, bunt oder schwarz-weiß.

Galina Mazin erzählt ihre Geschichte, eine Dolmetscherin übersetzt. Ein wenig Deutsch kann sie sprechen, sagt die Künstlerin. "Aber ich male ein bisschen besser als ich Deutsch spreche."

Seit ihrer Kindheit ist sie mit Deutschland verbunden. Ihre Familie stammt aus Kasachstan, dort hatte sie deutsche Lehrer. Sie hat Rilke und Kant in ihrer Jugend gelesen, lebte dann 15 Jahre in Königsberg, aus ihrem Fenster dort konnte sie den Grabstein von Kant sehen. Später ging Galina Mazin für 25 Jahre nach Israel und wählte schließlich Deutschland als ihre neue Heimat.

In perfekter Ergänzung zu dem facettenreichen Bilderreigen zieht Urmas Pevgonen mit seiner herrlichen Baritonstimme die etwas 40 Ausstellungsgäste in seinen Bann. Ein bunter Mix aus Opern- und Operettenarien, deutschen, finnischen, italienischen und russischen Liedern und Romanzen - leicht melancholisch-lyrisch bis pralle Lebensfreude ausdrückend.

Pevgonen wurde in Tallinn/Estland geboren, studierte Gesang in Tallinn und Berlin. Mit Solo-Auftritten aber auch in Begleitung mit dem Knopfakkordeon ist er in vielen Ländern Europas und in zahlreichen Bundesländern unterwegs.

Beim zweiten Lied "Santa Lucia" fangen die Gäste an mitzusingen. Und so bleibt es: singen, summen, im Rhythmus mitklatschen - ein Konzert zum Mitmachen in einer wundervollen beschwingten Stimmung.

Es folgt "Leise zieht durch mein Gemüt" von Heinrich Heine, Melodie Felix Mendelssohn Bartholdy. Und Luther darf natürlich nicht zu kurz kommen: "Aus tiefer Not schrei ich zu Dir", "Ein feste Burg ist unser Gott", "Die beste Zeit im Jahr ist Mai". Dazu passend "Der kleine grüne Kaktus" "das Heidenröslein" und - vom Publikum sehr begrüßt und enthusiastisch mitgesungen - "Katjuscha", "Kalianka" und der Milchmann: "Wenn ich einmal reich wär . . ."

Melancholie und pure Lebenslust, ein Auf und Ab - halt so, wie das Leben ist, in den Bildern von Galina Mazin und in den Liedern von Urmas Pevgonen, virtuos begleitet von Alexander Danko am Knopfakkordeon, das in seiner unbeschreiblichen Klangvielfalt das I-Tüpfelchen auf diese gelungene Ausstellungseröffnung setzt.