Tierischer Untermieter

Diese wiederum hat sich an tierischen Besuch über all die Zeit, die sie seit 2002 nun hier wohnt, durchaus gewöhnt. "Drei Jahre lang hatte ich beispielsweise ein Reh, das nahezu täglich kam und wartete, bis ich ihm Äpfel über den Zaun warf", erinnert sie sich. Und ein Fuchs, der manchmal vorbeikomme, "schleppt schon mal die Schuhe weg". Die Tauchpumpe dürfe sie auch nicht mehr draußen stehen lassen, "sonst beißt mir der Marder wieder das Kabel durch." Dass am Feldrain Wildschweine oder Rehe sich etwas bedrohlich in größerer Zahl begegnen, ist ebenfalls nicht ungewöhnlich.

Wohl aber der Gast, der sich jetzt vorübergehend in ihrer großen Scheune eingerichtet hatte. Denn in dem mit Heu überlagerten großen, alten Leiterwagen, der sonst einer der Lieblingsplätze von Hildegund Stillers Kater ist, war ein Dachs eingezogen. Möglicherweise sogar mehr als nur ein Tier, wie die zeitgleich gescharrten Kuhlen inner- wie außerhalb der Scheunentür nahelegen. Zwischendurch hatte die Rädikowerin das Objekt nämlich verrammelt: "Ein Fehler, wie sich schnell herausstellte." Denn der Dachs begann mit dem Löchergraben.

Auch Dachse auf dem Grundstück sind für Hildegund Stiller generell nicht neu. Immer wieder mal bekam sie welche zu sehen oder stieß auf Spuren. "Und dort hinten, am Areal der Wildtierforschungsstation, gab es einen großen Dachsbau", weiß sie aus den Vorjahren. Neu war aber, ebenso wie für den von ihr als ersten Experten konsultierten Jäger und Förster, dass sich ein Dachs diesmal nicht selbst ein Quartier gegraben, sondern einfach den Katzenplatz im Heuwagen bezogen hatte. Der Tierarzt und Chef des Wriezener Wildgeheges Dr. Wilfried Böttcher wiederum, den die Rädikowerin ebenfalls um Rat fragte, habe sich nicht ganz so überrascht gezeigt.

Offenbar sind der oder die Untermieter - zwei Tiere, ein größeres und ein kleineres, hatte sie zwischenzeitlich gesehen - aber nun wieder ausgezogen. "Denen war es wohl zu laut", vermutet Hildegund Stiller, die in den vergangenen Tagen öfter rund um die Scheune zu werkeln hatte und auch mit dem geräuschvollen Rasentraktor gemäht hat. "Dabei hätte ich mich mit dem Dachs über den Sommer durchaus arrangiert", sagt sie. Sorge habe sie vor den Gesprächen mit den Experten ja nur gehabt, dass er durch Buddeln die Stabilität der Scheune gefährden oder etwas durchbeißen könnte.

Inzwischen, so hat die Rädikowerin feststellen können, ist auch der vertriebene Kater an seinen Platz zurückgekehrt.