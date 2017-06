Kreuzfahrt im Biergarten

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit ihrem Sommerprogramm "Aldi IDA - Eine Traumreise ins Blaue" feierten die Kabarettisten der Oderhähne am Sonnabend im Biergarten im Haus der Künste Premiere. Es gab ein Wiedersehen mit alten Bekannten, Spaß und jede Menge schmissiger Melodien.

Drei Stunden pure Unterhaltung: Gondoliere Giacomo (Wolfgang Flieder) will zwischen Drogenpalast und Säuferbrücke mit Amore-Liedern Maria (Dagmar Gelbke) verführen. Daneben Ramona (Margit Meller) und Techniker Roland Merting als Galionsfigur

Der Berliner Schauspieler und Kabarettist Uwe Karpa fand das mehr als dreistündige Mammutprogramm der "Oderhähne" einfach "toll. Da stimmte jedes Detail." Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Neumann lobte die "geistvollen Parodien." Die vier Protagonisten im Rampenlicht hätten sich "gegenseitig getoppt". Und die gebürtige Frankfurterin Christel Knöspel, die trotz ihrer acht Lebensjahrzehnte noch voll im Leben steht, lobte die wunderschönen Kostüme "und die aktuellen Texte voller Brisanz."

Da sind sie also wieder aus alten "Oderhähne"-Zeiten: Maria (Dagmar Gelbke), Ramona (Margit Meller) und Werni (Wolfgang Flieder). Für erste Turbulenzen sorgt Ramona, weil das biedere Hausmütterchen den Poetenwettstreit für den schlagkräftigsten Aldi-Werbeslogan und deshalb eine Traumschiffsreise auf der "Aldi-Ida" gewinnt. Doch allein die Fahrt zum Hafen von Venedig sorgt für Szenenapplaus. Schuld daran ist auch François Brunet, der mal in die Rolle des stotternden Aldi-Mannes, dann wieder in jene des Was-guckst-Du-Taxifahrers Hassan schlüpft, später den liebestollen italienischen VIP-Bus-Chauffeuer Enrico spielt und sich auf der "Aldi-Ida" als singender und tanzender Fitness-Detlef fast selbst übertrifft.

Wolfgang Flieder, der auch Regie führt, bietet seinem 20 Jahre jüngeren Bühnenpartner immer und immer wieder Paroli. Er als unbedarfter Angelkahn-Besitzer. Er als Gondoliere Giacomo zwischen Drogenpalast und Säuferbrücke. Er als Trump auf dem G-3-Gipfel mit dem Muskel spielenden Putin (Brunet) und der Merkelraute-erfahrenen Meller als Bundeskanzlerin. Dort stiftet die Gelbke als investigative Journalistin der Kliestower Oderzeitung (oder steckt hinter der Perücke doch Günter Walraff?) Verwirrung. Motto: Aus Fake-News entstehen in Deutschland Doktorarbeiten. Und Kollegin Meller als Gießkannen-bestückte sächselnde Friedhofsbesucherin verarscht die Durchreisenden mit ihrer dubiosen Wegbeschreibung: Erst mal nuff, dann wieder nunter...

Es wird getanzt und gesungen (Buch: Dieter Lietz, Wolfgang Flieder und Ulli Schreiner) und im Entertainment der "Aldi-Ida" zeigen die Vier, was sie auf Tasche haben: Brunet als Conchita Wurst und Michael Jackson, Meller als Amy Winehouse, Flieder als Elvis und Gelbke als Tina Turner (Musik und Liedtexte: Ulli Schreiner).

Schon zwei Stunden nach der Premiere jubelt Torsten Krahnefeld-Keller bei Facebook: Das Sommertheater ist einfach Spitze. Kabarett-Chef Wolfgang Flieder lobte Erna Kunzes wunderbare Kostüme. Und fand sehr freundliche Worte für Regieassistentin Madlen Wegner. Sie hätte in der Not erstmals vor zwei Woche das Mischpult für die Ton- und Lichttechnik bedient "und fast alles richtig gemacht!"

Die nächsten Vorstellungen: 8., 9., 10., 15., 16., 17., 24. Juni (jeweils 20 Uhr); 28. Juni (15 Uhr/Sondervorstellung für Senioren). Ticket unter Tel. 0335/23723 oder im Internet unter www.oderhaehne.de