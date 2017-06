Tausender-Marke geknackt

artikel-ansicht/dg/0/

Prädikow (MOZ) Zu einem Benefizkochen hatte die SPD-Landtagsabgeordnete Simona Koß diesmal in ihrer Funktion als Vorsitzende des Fördervereins der Dorfkirche Prädikow eingeladen. An die hundert Gäste genossen den lauen Abend im Kirchgarten.

Nach offenbar etwas zögerlichen Anmeldungen für das Benefizkochen zugunsten notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen in und an der Dorfkirche in Prädikow hatte sich Simona Koß am Vortag dann aber doch über rund 60 Zusagen freuen können. "Und einige Einheimische stoßen immer einfach so dazu", erzählte sie am Freitagabend. "Wir haben solche Veranstaltungen aber auch schon absagen müssen, weil wir im Vorfeld nicht auf die Mindestteilnehmerzahl gekommen waren", gab sie zu bedenken. Dass nun an die hundert Gäste aus der näheren und weiteren Umgebung an den Tischen im Kirchgarten saßen, freute sie um sie mehr.

Zu der Zeit tobten die Jüngsten mit Clown Denny aus Strausberg bereits auf der Wiese und begab sich der eine oder andere bereits zum zweiten oder dritten Mal an das kalt-warme Büfett. Dort wartete unter anderem Prädikows Ortsvorsteher Andreas Behnen, unterstützt von der Jagdgemeinschaft, mit Wildschweinbraten auf, der Fischkoch des Oderbruchs Wolfgang Schalow offerierte spanische Gemüsepfanne mit Meeresfrüchten. Sparkassenvorstand Uwe Schumacher hatte sich, so Simona Koß, wegen einer Terminüberschneidung kurzfristig entschuldigt, aber die Kostenübernahme für die Lebensmittel zugesagt. Stattdessen stand Wriezens SPD-Bürgermeisterkandidaten Jutta Werbelow neben dem SPD-Bundestagskandidaten Stephen Ruebsam mit Hähnchencurry und Reis sowie verschiedenen Salaten in der Reihe der Köche.

Hubert Reks aus dem polnischen Bogdaniec übersetzte für dessen Bürgermeisterin Kristina Plawska, was in dem mitgebrachten Kartoffelsalat und der gemischten Fleischpastete steckt. Martin Gorholt stand am Grill etwas in der zweiten Reihe. Aber das war allein dem Rauch geschuldet, dem sich der SPD-Mann mit Gesprächswilligen immer wieder gekonnt entzog. Gorholt war bis August 2016 Bildungs- bzw. Wissenschafts-Staatssekretär im Land Brandenburg und ist seither Leiter der ständigen Vertretung des Landes Brandenburg beim Bund in Berlin sowie Beauftragter für internationale Beziehungen. Er zeigte sich noch immer beeindruckt von seinem Besuch im November in der Prädikower Dorfkirche und sicherte Simona Koß und ihrem Förderverein nun auch gern weitere Unterstützung zu.

Karsten Birkholz, Amtsdirektor des Amtes Barnim-Oderbruch, hatte nach etwas mehr als einer Stunde nach Beginn seinen Dienst in den kühleren Kirchturm verlegt und bot dort auch seinen schon von mehreren Benefizkochen bekannten Käsekuchen an. Auf Anregung von Simona Koß erneut mit Erdbeer-Mascarpone.

Zwischendurch vermeldete Simona Koß einen Spendenstand in Höhe von 884,50 Euro, rief ans Glücksrad und gab als Ziel die Tausender-Marke aus. Stephen Ruebsam spielte am Keyboard, folgte diesmal aber nicht Extra-Aufforderungen zu singen. Diesen Part übernahm kurz darauf unter herzlichem Applaus Hubert Reks mit polnischen Liedern zur Gitarre.

Bevor sich die Reihen der Gäste lichteten rief Simona Koß noch einmal alle Köche zusammen und dankte auch den Mitgliedern des ebenfalls ortsansässigen Vereins Kultur- und Landleben für ihre Mithilfe. Unter großem Jubel gab sie dann den Reinerlös des Abends bekannt: 1107,50 Euro.

Die Prädikower Dorfkirche wurde im 13. Jahrhundert aus Feldsteinen erbaut. Mit ihrem basikalen Grundriss, dem lang gestreckten und geschlossenen Chor sowie ihrem Westturm ähnelt sie eher den Stadtkirchen von Altlandsberg und Strausberg als anderen ortsüblichen Saalkirchen. Zu den Projekten des Fördervereins zählt der Kräutergarten, der von deutschen und polnischen Schülern gemeinsam angelegt worden ist und in diesem Jahr um ein weiteres Beet und Pflanzen im Sinne von Hildegard von Bingen ergänzt werden soll.

www.dorfkirche-praedikow.de