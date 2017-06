15-Jährige nimmt Drogen

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Eine 15-Jährige ist am Freitagabend von ihrem Vater im Rathauspark gefunden worden. Nach dem Konsum von Betäubungsmitteln war sie "in einem körperlich geschwächten Zustand", teilte die Polizei am Montag mit. Der Vater verständigte die Rettungskräfte und die Polizei, hielt aber auch denjenigen fest, der seiner Tochter das Betäubungsmittel gegeben hatte. Dabei handelte es sich um einen 17-jährigen Erkneraner. Er gab an, die Tablette in Berlin erworben zu haben. Der Vater des Jugendlichen wurde verständigt, er musste seinen Sohn vom Polizeirevier abholen. Gegen beide Jugendlichen ergingen Strafanzeigen.