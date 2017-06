Spezialmarkt zur Grillsaison mit üblichem Angebot

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Auf dem Marktplatz am Sonnabend zeigt sich das gewohnte Bild, dabei soll es doch ein Spezialmarkt sein. "Gärtnerei Schubert aus Grüntal ist immer sonnabends da, der Bäcker auch und die Gemüsefrau sowieso", weiß die 93-jährige Bernauerin, die zu den Stammkunden des Wochenmarktes gehört. "Nur er hier, er ist neu", weist sie auf Nick Biermann. Der Koch aus dem Café Mühle ist der Einzige, der sichtbar zum Thema des Spezialmarktes, "Rund ums Grillen" passt. "Probieren geht über studieren" hat der 31-Jährige auf ein Schild geschrieben, das die Passanten dazu verführen soll, die Köstlichkeiten von seinem Grill zu probieren. Allerdings ist es noch früh am Morgen, die meisten haben gerade erst gefrühstückt und lehnen zunächst dankend ab. Später allerdings werden einige zurückkehren, um doch eine Kostprobe zu nehmen. Zu verführerisch ist der Anblick dessen, was da auf dem Grill vor sich hin brutzelt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579114/

Blanchierten Spargel mit Speck umwickelt, Scampis mit Ananas und kleine Kartoffeln mit Zwiebeln am Spieß sowie Flank-Steak bietet Nick Biermann zum Probieren an. Wer es süß mag, kann auf gegrillte, mit Apfelstücken und Nougat gefüllte Crepes zurückgreifen.

Das Flank-Steak - Bauchlappen vom Rind - hat der Koch in Frankreich kennengelernt, als er einmal für drei Monate in einer Restaurantküche in Toulouse arbeitete. "Das Fleisch ist einfach super", sagt er, "aber eben auch nicht ganz billig. Das Kilo kostet an die 36 Euro", weiß der 31-Jährige. Er mariniert es mit Thymian, Wacholderkraut und geröstetem Knoblauch. "Das Wacholderkraut schmeckt man auch im Fleisch", schwärmt der Bernauer.

Den Besuchern des Marktes an diesem Sonnabend schmeckt alles, was Biermann ihnen vorsetzt. "Das ist wirklich mal etwas anderes", findet ein Ehepaar aus Oranienburg, das zufällig Halt in Bernau gemacht hat. "Sonst legt man ja meistens doch nur Fleisch auf den Grill", sagt die Frau.

Bernaus Marktleiter Ray Wittenhagen geht derweil durch die Straßen und verteilt bunte Karten für den nächsten Spezialmarkt am 1. Juli zum Thema "Fruchtalarm". Zufrieden ist er mit der Besucherresonanz an diesem Sonnabend nicht wirklich. "Es ist Pfingsten und schönes Wetter", meint er vielsagend. Und dass nicht mehr Händler gekommen sind, ist für ihn ebenfalls keine Überraschung. "Während die Öffnungszeiten der üblichen Wochenmärkte zu lang sind, sind sie für die Spezialmärkte zu kurz. Die Leute müssen Geld verdienen. Da lohnt es sich für viele Händler nicht, für ein paar Stunden von weiter her nach Bernau zu kommen", ahnt er.