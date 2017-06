Millionensumme in Extremistenversteck auf Philippinen gefunden

artikel-ansicht/dg/0/

Manila (dpa) Bei den Kämpfen zwischen Islamisten und der Armee im Süden der Philippinen haben Soldaten in einem von Extremisten genutzten Haus eine große Summe Bargeld entdeckt. In dem nach Gefechten eingenommenen Gebäude in Marawi seien mehr als 52 Millionen Pesos (etwa 888 0000 Euro) gefunden worden, teilte ein Armeesprecher am Dienstag mit. Dies zeige, dass die örtlichen Extremisten Unterstützer hätten und mit internationalen Terrorgruppen in Verbindung stünden, sagte Jo-Ar Herrera auf einer Pressekonferenz.