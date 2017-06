Zu viele Antibiotika verschrieben

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Die niedergelassenen Ärzte verordnen bei Erkältungen immer noch zu häufig Antibiotika. 2016 verschrieben sie in Brandenburg knapp 25 Prozent ihrer Patienten solche Mittel. Die gute Nachricht ist, dass die Zahlen in den vergangenen Jahren gesunken sind.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579117/

Das zeigen Daten aus dem neuen Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse (TK), die dieser Zeitung vorliegen. "Die Trendwende geht in die richtige Richtung", urteilt der TK-Experte Tim Steimle. 2008 wurden noch in 38 Prozent der Fälle Antibiotika verschrieben. Damals hatte die Politik verstärkt Maßnahmen gegen die Verbreitung von Antibiotikaresistenzen ergriffen; 2015 hatte das Bundeskabinett eine neue Resistenz-Strategie beschlossen.

Steimle, der bei der TK den Fachbereich Arzneimittel leitet, hält den aktuellen Wert immer noch für zu hoch, auch wenn sich nicht sagen lässt, wie hoch der "Normalwert" läge. Das Problem: Die überwiegende Zahl von Erkältungen wird durch Viren hervorgerufen. Gegen sie wirken aber Antibiotika gar nicht, sondern nur gegen Bakterien. Werden die Mittel falsch und zu oft eingesetzt, können sich multiresistente Erreger bilden, gegen die Antibiotika gar nicht mehr helfen, und die eine tödliche Gefahr darstellen.

Solche Resistenzen verbreiten sich weltweit immer stärker. Damit breche eine tragende Säule der Gesundheitsversorgung weg, warnte Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU). Er setzt nicht nur auf die Ärzte und ihre Fortbildung: "Wir brauchen auch in der Bevölkerung ein stärkeres Bewusstsein dafür, dass Antibiotika nicht bei jedem Husten oder einer tropfenden Nase helfen", forderte Gröhe. Das Forschungsministerium habe die Antibiotikaforschung auf 30 Millionen Euro im Jahr ausgeweitet. Auch die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Industrie sei besser geworden, lobte der Minister.

Besonders kritisch sieht Steimle den Einsatz von Antibiotika schon nach ein bis drei Tagen. Hier war der Rückgang in den letzten Jahren besonders groß. Doch geschah dies immer noch in 19 Prozent aller Fälle. Es sei wichtig, dass die Patienten verstünden, warum der Arzt abwarte und nicht gleich zum Verschreibungsblock greife, so der Experte. Die neue ärztliche Leitlinie empfehle beispielsweise, zur Behandlung von Entzündungen der Nasennebenhöhlen Antibiotika weiterhin nur in Ausnahmefällen einzusetzen.

Die größte gesetzliche Krankenkasse hat für ihren Gesundheitsreport die Daten von 4,8 Millionen Arbeitnehmern ausgewertet. Auffällig und kaum zu erklären sind die regionalen Unterschiede: In Bremen und Berlin erhielten 2016 nur rund 21 Prozent der Erkälteten Antibiotika, im Saarland fast doppelt so viele. Brandenburg lag im Ergebnis leicht unter dem Bundesdurchschnitt, der 27 Prozent betrug. (Kommentar Seite 2)