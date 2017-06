Westernkaktus und Schwiegermutterstuhl

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579118/

Ein Prachtexemplar? Die Frage ist für Jürgen Prüfer eine echte Herausforderung. Wenn man so kakteenvernarrt ist und jahrzehntelang Spezialwissen angehäuft hat wie der 54-jährige Bernauer, fällt eine Antwort schwer. "Sie sind alle anders prächtig", jede Pflanze auf ihre eigene Art, findet er.

So sind am langen Pfingstwochenende in einem Teil des Gewächshauses im Forstbotanischen Garten Hunderte Prachtexemplare aufgereiht. Und das ist nur ein winziger Bruchteil der Sammlungen, die die 20 Mitglieder des Barnimer Kakteenclubs um den im Beruf als Polizeihauptkommissar tätigen Vereinschef Prüfer privat betreiben.

Karsten Dahms (40) aus Bad Freienwalde zum Beispiel hatte als Zwölfjähriger seine erste kleine Kakteensammlung. "Vor ein paar Jahren habe ich mir ein Haus mit Wintergarten zugelegt", erzählt er. Durch Zufall stieß er etwa zeitgleich auf die Hobbykollegen des Klubs. "Da dachte ich mir, ich könnte wieder anfangen."

Seit sechs Jahren ist er nun im Verein, hat mit der Passion schon die Tochter angesteckt, die mit 13 das jüngste Vereinsmitglied ist. Um die 600 Pflanzen wachsen inzwischen in seinem Wintergarten. "Damit bin ich aber einer von den Kleinen", sagt Dahms.

Was für ihn so faszinierend an dem Hobby ist, zeigt er an einem Kaktus, der sich in mehreren Säulen in unterschiedliche Richtungen schlängelt. "Es ist die Bedornung: Hier geht sie zum Beispiel von Gelb in Schwarz über", erläutert er. "Aber natürlich sind es auch die Blüten. Manchmal ist die Blüte größer als der Kaktus", schwärmt Dahms.

Vorrangig die Blüten sind es auch, die für die zahlreichen Besucher der mittlerweile schon 11. Barnimer Kakteentage den größten Anreiz darstellen. Viele sind mit dem Smartphone oder der kleinen Knipse vor Ort. So etwa eine 75-jährige Eberswalderin, die keine Kakteenausstellung auslässt. "Ich schau mir das jedes Mal an", sagt sie. "Das Jahr über erfreue ich mich dann an den Fotos." Dorothea Kastner dagegen, die sich für Kakteen weniger interessiert, ist am Sonnabend zufällig vorbeigekommen. Ihre Aufmerksamkeit hat ein blütenfreier, etwa 50 Zentimeter hoher Kaktus erregt. Sie ist vorm Westernkaktus, lateinisch Carnegiea gigantea, stehengeblieben. "Mich wundert, dass er so klein noch Stacheln hat", sagt sie. "In Chile habe sie den Kaktus in der Natur gesehen, aber ohne Stacheln." Bis zu zwölf Meter hoch werden kann der vor allem in Arizona sowie in Mexiko beheimatete Westernkaktus, erläutert Ulf-Jürgen Möller, der den Verein der Barnimer Kakteenfreunde vor elf Jahren gegründet hatte. Den Vertreter der Pflanzengattung, die die Deutsche Kakteen-Gesellschaft zum Kaktus des Jahres erwählt hat, hat Möller von zuhause mitgebracht, wo er noch ein 1,60 Meter hohes Exemplar habe. "Dieser hier ist ein Kopftrieb", circa 40 bis 50 Jahre alt, erklärt Möller. In Kopf- und Mittelstück zerlegt, lassen sich die Kakteen wieder bewurzeln.

Vom Aussterben sei der Westernkaktus mittelfristig bedroht, eine Pflanze bekomme nur einen Nachkommen. Ein anderer Kaktus ist es schon, sagt Andreas Papendorf, der Berufs- und Hobbygärtner ist: Der Schwiegermutterstuhl oder Goldkugelkaktus werde zu Verkaufszwecken zwar millionenfach vermehrt. "In der Natur aber ist er ausgestorben." In der Ausstellung ist der runde, stachlige Riese einer der Publikumslieblinge.

Der Verein freut sich über neue Interessenten: Tel. 03338 758792