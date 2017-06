Spielen, ohne nass zu werden

artikel-ansicht/dg/0/

Rund 330 mit wetterfester Kleidung und durchsichtigen Capes gewappnete Zuschauer genossen trotz Regens die Premiere von "Peter Pan" auf der Odertalbühne des Schwedter Theaters. Besondere Herausforderung für die Schauspieler war aber nicht nur der Regen, sondern auch der zeitweise auftretende Wind. "Die Schauspieler müssen dann ein bisschen lauter sprechen und die Bühne und die Kostüme besser im Griff haben", erklärt Regisseur Daniel Heinz. "Und man muss versuchen, nicht nass zu werden".

Die fünf Schauspieler hatten das Wetter einkalkuliert. Simon Mehlich als Peter Pan und Sabrina Pankrath als Wendy begeisterten ebenso wie Ines Venus Heinrich, Udo Schneider und Ireneusz Rosinski, die gleich in mehrere Rollen schlüpften.

Die Geschichte um Peter Pan, die der schottische Schriftsteller James Matthew Barrie 1902 ursprünglich für Erwachsene veröffentlichte, wurde zu einem der bekanntesten Kinderromane des 20. Jahrhunderts. Jeder kennt den Jungen, der nicht erwachsen werden will. Mit den "verlorenen Jungs" und der Fee Tinkerbell erlebt er in Nimmerland viele Abenteuer. Doch auf der Suche nach einer Art Mutter-Ersatz macht sich Peter Pan auf den Weg in die reale Welt, wo er auf Wendy trifft, die ihm nach Nimmerland folgt und mit ihm gemeinsam allerhand erlebt, angefangen von den ausufernden Eifersuchtsanfällen der kleinen Tinkerbell bis hin zu spannenden Kampfhandlungen zwischen Peter Pan und dem gemeinen Käpt'n Hook, der ständig Angst vor einem tickenden Krokodil hat. Schließlich entscheidet sich Wendy aber aus Sehnsucht nach ihren Eltern für eine Rückkehr nach Hause, während Peter Pan in Nimmerland bleibt, um nicht erwachsen werden zu müssen.

Unzählige Zeichentrick- und Realverfilmungen und auch Musicalproduktionen widmeten sich dem Thema. Daniel Heinz, Schauspieler an den Uckermärkischen Bühnen, hat es geschafft, "Peter Pan" mit nur fünf Schauspielern, die alle wichtigen Rollen übernehmen, und einem einfachen und doch wirkungsvollen Bühnenbild in sechs Wochen zu inszenieren. Dabei stand nicht einmal die Originalbühne zur Verfügung, sondern es musste erst im kleinen Saal des Theaters geprobt werden, weil auf der Odertal-Bühne Vorbereitungen für ein anderes Stück liefen.

Der in waldgrünen Leggings und grüner Jägersmütze gekleidete Peter Pan wirkt optisch etwas wie Robin Hood. Den kleinen Jungen, der keine Regeln kennt, nimmt man Schauspieler Simon Mehlich sofort ab. Mit seiner Energie steckt er die Zuschauer an, die schon bald den strömenden Regen vergessen. Mit viel Charme motiviert er die Kinder, in die Hände zu klatschen, damit die Fee Tinkerbell wieder gesund wird. Auch Sabrina Pankrath als kleines, aufgewecktes Mädchen Wendy überzeugt die kleinen und großen Besucher. "Diese Inszenierung ist für Groß und Klein geeignet, weil der phantasievolle Umgang mit dem Stück beide Seiten anspricht. Eltern können über ihren Umgang mit den Kindern und darüber nachdenken, was sie von ihren Kindern verlangen, wenn sie erwachsen werden sollen", so der Regisseur.

Weitere Aufführungen finden im Juni, Juli und September auf der Schwedter Odertalbühne statt. Die Odertal-Festspiele unter freiem Himmel bieten aber auch Klassik-, Schlager- und Rockkonzerte sowie verschiedene Kinderprogramme. Den Höhepunkt stellt das Pop-Musical "Luther- Zwischen Liebe, Tod und Teufel" dar, das am 24. Juni Premiere hat. Die aufwändige Inszenierung verspricht berauschende Musik, beeindruckende Percussion-Einlagen, leidenschaftliche Tänze und eine heiße Feuershow.