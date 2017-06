Zum Tanz ein volles Sportlerheim

artikel-ansicht/dg/0/

Briesen (MOZ) Gemessen am Wetter, so Mirko Hennig am Bierstand, war der Verkauf gar nicht so schlecht. Aber das Wetter am Sonntag war die meiste Zeit so schlecht, dass es auch beim Straßenfußballturnier von Blau-Weiß Briesen einige Absagen gegeben hatte, berichtete Schatzmeister Andreas Urbanski, der aus einer Kabine am Spielfeldrand das Turnier leitete. Beim traditionellen Pfingstfest auf dem Briesener Sportplatz packten die vielen fleißigen Helfer gegen 14 Uhr den Kaffee- und Kuchenstand zusammen und brachten alles ins Vereinsheim. Die Hüpfburg blieb draußen im Regen stehen. "Da bereitet man das ganze Jahr die Veranstaltung vor - und dann das", sagte Vereins-Chef Andreas Bendel, der es aber gelassen nahm.