Trauriger Abgesang in Schöneiche

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579121/

Ein ganz bitterer Oberliga-Abschied an der Schöneicher Babickstraße. Nach dem Vorstandsbeschluss zum Oberliga-Rückzug war beim letzten Germania-Heimspiel weder Stadionsprecher René Hofrichter zugegen, noch gab es eine angemessene und übliche Verabschiedung der Aktiven und vor allem der jahrelang tätigen Mannschaftsbetreuer durch Schöneiches Vorstand. Zumal vom neuen Germania-Vorstand weder Jens Rocho noch Jens Wiedenhöft noch ein Vertreter anwesend waren. Dazu war das Vereinslokal geschlossen und ein Pressegespräch gab es in Schöneiche schon seit Monaten nicht mehr. Kurzum: in Schöneiche will man die Oberliga (und den damit verbundenen Aufwand) nicht mehr, es geht für Germania nun zwei Klassen tiefer in der Landesliga weiter. Einzig der spät für Daniel Klose eingewechselte Torwart Chris Küter wird von Schöneiches jetziger Mannschaft wohl an Bord belieben.

Ein unwürdiger Rahmen (egal, in welcher Spielklasse) für das vorerst allerletzte Schöneicher Oberligaspiel, wie Germania-Trainer Christian Gehrke fand: "So einen Abgesang wie heute hat keiner verdient." Man stelle sich vor, die Gäste aus dem Havelland hätten unter solchen Umständen die Meisterschaft und den Regionalliga-Aufstieg perfekt gemacht. Doch im Fernduell mit Tabellenführer VSG Altglienicke (2:2 bei der SG Lichtenberg) wurde der 7:2-Kantersieg der Verfolger aus Rathenow zur Makulatur.

Schon zur Pause hatte Rathenow bei geringer Schöneicher Gegenwehr mit 6:0 jeden Zweifel am Sieger dieser Partie beseitigt. Dabei hatten sich die Schöneicher in der Anfangsphase durch Tino Istvanic und Christopher Skade zwei Torchancen erspielt. Doch die Gäste gingen durch einen Doppelschlag von Murat Turhan nach Vorlagen mit 2:0 in Führung. Sie wirkten dennoch weiterhin nervös, spielten hinten zu offen und erlaubten sich leichte Abwehrfehler. Ihr Spiel kam nach dem Solo von Dragan Erkic zum 3:0 in Fluss. Sie ließen bei den Schöneichern nichts mehr zu. In deren Tor wehrte Daniel Klose zwar einen Elfmeter ab, doch im Nachschuss war Emre Turan erfolgreich. Erkic und Cihan Ucar erhöhten auf 6:0.

Nach dem Wechsel schaffte Murat Turhan aus Nahdistanz mit dem 7:0 seinen 36. Saisontreffer und errang damit die Torjägerkanone der NOFV-Oberliga Nord. Die Gäste verloren sich dann zunehmend in Einzelaktionen. Auf der anderen Seite traf Germania-Joker Denis Schulz per Doppelpack zum 2:7 und setzte so den Schlusspunkt unter zwei Jahrzehnte Oberliga- und Verbandsligafußball vor den Toren Berlins. Wie Germania-Trainer Christian Gehrke, den es nach Berlin zu Eintracht Mahlsdorf zieht, anmerkte: "Das Ergebnis ist hart, aber die zweite Halbzeit haben wir gewonnen." Ein allerletzter Lichtblick zum trüben Abschied.

Die Rathenower (70 Punkte) dagegen müssen aufgrund des Unentschiedens von Aufsteiger Altglienicke (71 Punkte) am Mittwoch im ersten Relegationsspiel zum VfB Germania Halberstadt.

Schöneiche: Klose (80. Küter) - Hohlfeld, Gill, Klockzien, Borchardt - Vogt, Hentschel (46. Schulz), Tuchtenhagen, Reischert - Skade, Istvanic - Tore: 0:1, 0:2 Murat Turhan (5., 12.), 0:3 Dragan Erkic (20.), 0:4 Turan (39.), 0:5 Erkic (41.), 0:6 Cihan Ucar (43.), 0:7 Turhan (69.), 1:7, 2:7 Denis Schulz (77., 80.)

Schiedsrichter: Richard Hempel (Großnaundorf) - Zuschauer: 191

Von Udo Plate

Neutrebbin (MOZ) Leidenschaftlich kämpfende Neutrebbiner Kicker, hitzige Diskussionen nach umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen und eine dramatische, aber letztlich vergebliche Aufholjagd erlebten die nicht ganz 300 Zuschauer im Kreispokal-Halbfinale zwischen Gastgeber Hertha Neutrebbin und dem 1. FC Frankfurt II. Die Oderstädter siegten in der Verlängerung mit 6:2.

Am Ende der nervenaufreibenden 90 Minuten hatten die Platzherren, die die letzten zehn Minuten der regulären Spielzeit mit lediglich neun Akteuren agierten, mit einem irren Schlussspurt einen 0:2-Rückstand noch wettgemacht, um gegen die nicht nur numerisch überlegenden Frankfurter in der 2 x 15-minütigen Verlängerung dann doch noch deutlich mit 2:6 den Kürzeren zu ziehen.

In einem intensiven, im ersten Durchgang jedoch höhepunktarmen Pokalspiel erwischte die von Übungsleiter Holger Segger bestens motivierte Heimelf einen ordentlichen Auftakt. Nach dem Tom Stegemann mutterseelenallein an Frankfurts glänzend reagierenden Schlussmann Matthias Kreutzer scheiterte, verloren die Herthaner zusehends den Faden. In der Folgezeit ließen sie sich von den lauf- und zweikampfstarken Kreisoberliga-Fußballern den Schneid abkaufen. Vor allem Frankfurts Ronny Dzewoir, Paul Peschke, Miro Dorenburg sowie Steven Jönson gaben jetzt den Takt vor. Fand der Gästetreffer in der zwölften Minute auf Grund einer angeblichen Abseitsstellung beim Unparteiischengespann um Schiedsrichter Bernd Gericke noch keine Anerkennung, machte es Peschke in der 19. Minute besser. Mit einem schulbuchmäßigem Kopfball überwand der Blondschopf Neutrebbins überragenden Torsteher Benjamin Kaminski.

In der Folgezeit beherrschten die FC-er Ball und Kontrahenten nach Belieben, ohne jedoch echte Torgefahr auszustrahlen. Vor allem Dorenburg und Dzewoir bereiteten der Heimelf mit ihrer Schnelligkeit erhebliches Kopfzerbrechen. Als Danny Hauschild nach Stellungsfehler in der 44. Minute den zu enteilen drohenden Dorenburg von den Beinen holte, zückte der Taucher Unparteiische Bernd Gericke den roten Karton gegen den Herthanern. Fortan hatte der Schiri bei den temperamentvollen Hertha-Fans einen schweren Stand. Jede seiner Entscheidung wurde kommentiert und auch mit nicht druckreifen Kommentaren nicht hinterm Berg gehalten.

"Die Karte war berechtigt, auch wenn sie natürlich schmerzt. Danny hat den Frankfurter als letzter Mann zu Fall gebracht und da sieht das Regelwerk nun einmal einen Platzverweis vor. Unser Manko ist indes, dass wir in der Offensive zu kompliziert spielen und in der Abwehr einfach zu unaufmerksam sind", fasste Hertha-Coach Holger Segger den ersten Durchgang zusammen.

Nach dem Wiederanpfiff schienen die Gäste einem ungefährdeten Einzug ins Endspiel entgegenzusteuern. Angriff auf Angriff rollte auf das Neutrebbiner Gehäuse. Keeper Kaminski machte den Oderstädtern mit großartigen Paraden zunächst das Leben noch schwer. So behielt er gegen Steven Jönsin (48.), Miro Dorenburg (57.) und Paul Peschke (65./66.) die Oberhand. Doch beim logischen 0:2 gegen den nachfassenden Fred Garling war auch er machtlos (69.).

Die Partie schien gelaufen. Doch als die FC-Abwehrakteure Felix Henschel, Tony Schnürer und Christian Schneider Neutrebbins Steven Schurkus beim ersten Hertha-Angriff in Halbzeit zwei mit vereinten Kräften rustikal von den Beinen holten (81.), erwies sich diese Aktion als Startschuss zu einer irren Schlussphase. Der Freistoß von Felix Müller, den Torsteher Kreutzer mit letztem Einsatz von der Linie kratzte, brachte aber nichts Zählbares. Dennoch nahm die Partie eine nicht mehr für möglich gehaltene Wende.

Toni Schnürer brachte Neutrebbins Henry Zieschang im Frankfurter Strafraum in der emotionsgeladenen Stimmung zu Fall, Schiri Gericke zeigte auf den Elfmeterpunkt - eine harte Entscheidung. Andy Mathis ließ sich die Chance nicht nehmen und verkürzte auf 1:2 (87.). Nur fünf Minuten später war es Felix Müller, der nach Flanke von Mathis in der Nachspielzeit einfach draufhielt. Frankfurts Unglücksrabe Felix Henschel lenkte bei seinem Abwehrversuch das Spielgerät unhaltbar für Kreutzer in den eigenen Kasten ab. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Herthaner bereits nach dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Marcel Glöck und ausgeschöpftem Wechselkontingent gut 14 Minuten mit nur neun Feldakteuren gespielt.

In der Verlängerung machten die Gäste gegen kräftemäßig einbrechende Herthaner kurzen Prozess. Dzewizor (91./100.) Peschke (97.) und Jönson (116.) schraubten das Resultat auf 2:6. So jubelten am Ende die Oderstädter, während die gefrusteten Gastgeber sich erst einmal auf das Pokalaus ein Bierchen genehmigten.

"Die Verlängerung hätten wir uns ersparen können. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass auch in Überzahl bei einem beruhigenden Vorsprung, wenige Sekunden genügen, um ein Spiel zu kippen. Schlendrian war noch nie ein guten Gefährte", bilanzierte Frankfurts Co Veit Seiring.

Hertha Neutrebbin: Kaminski - Merkel, Munzig, Witulski (48. Glöck (70.) Ludwig), Stegemann (80. Ragnitz) - Müller, Mathis, Gerich, Hauschild - Zieschang, Schurkus

1. FC Frankfurt II: Kreutzer - Schnürer, Schneider (46. Scharpe), Henschel, Dochow - Jönson, Neumann, Dorenburg (72. Behrend), Garling (83. Becker) - Peschke, Dzewior

Kreispokal-Ostbrandenburg

Halbfinale

Neutrebbin - FC Frankfurt II2:6 n.V.

Tore: 0:1 Peschke (19.), 0:2 Garling, 69.), 1:2 Mathis (Foulelfmeter, 87.), 2:2 Felix Henschel (Eigentor, 90+2.); 2:3 Dzewior (91.); 2:4 Peschke (97.); 2:5 Dzewior (99.); 2:6 Jönson (116.) - Schiedsrichter: Bernd Gericke (Tauche) - Rote Karte: Hauschild (Neutrebbin/45.) Zuschauer: 260