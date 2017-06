400 Tickets für "Nabucco" raus

artikel-ansicht/dg/0/

Mötzow (MZV) (tms) Derweilen das Ende der Spargelzeit naht und die Heidelbeeren reifen, wächst in Mötzow die Vorfreude auf eine Premiere: 2017 wird der Vielfruchthof erstmals zur Opernbühne. Am 5. August - mit Guiseppe Verdis erstem großem Opernerfolg "Nabucco" als 120-Mann-Produktion der Veranstaltungsagentur Paulis aus Braunschweig. Sie beschert Deutschland seit 18 Jahren Sommer-Open-Airs, zeigt Klassiker wie Aida, Carmen und Zauberflöte mittlerweile bis zu 40 Mal pro Freiluft-Saison und ist dieses Jahr mit "Nabucco" auf Tour. Dargeboten vom Ensemble der Festspieloper Prag. Auf einer 10 x 8 Meter großen Bühne wird gespielt, daneben das große Orchesterzelt. 32 Musiker zählt das Orchester, 30 Leute der Chor, dazu 8 Solisten. Der Veranstalter rechnet mit 1.000 Besuchern, kann auf 1.800 Plätze erhöhen. Der Vorverkauf ist in vollem Gange. Die Konzertagentur verkündete dieser Tage: Die Karten-Nachfrage sei groß! - Bereits über 400 Tickets seien verkauft! Erhältlich sind die Karten für das am 5. August um 20:00 Uhr beginnende Opern-Oper-Air an allen Vorverkaufsstellen und auf dem Vielfruchthof