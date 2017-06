Fürbitte um Frieden in der Welt

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Die lange Tradition des "Pfingstgottesdienstes unter freiem Himmel" ist in diesem Jahr unterbrochen worden, weil der angestammte Platz vor dem Krankenhaus eine Baustelle ist. Doch der besondere Gottesdienst unter Beteiligung der Bernauer Sänger fand dennoch statt - in der Christuskirche.

Das Gotteshaus der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in der Tobias-Seiler-Straße war am Pfingstsonntag nahezu voll besetzt. Zu den etwa 25 Gemeindemitgliedern hatte sich mit den Bernauer Sängern der größte Chor der Stadt gesellt.

"Mille Colombes" - dass der Frieden für die nächsten 1000 Jahre komme - ist ein stimmungsvolles Lied von Mireille Mathieu. Es bildet nicht nur den musikalischen Auftakt für diesen Gottesdienst, sondern gibt auch das Thema vor. "Frieden gehört zum Pfingstfest", sagt Pfarrer Bernd Storek. Er erzählt die Pfingstgeschichte. Am zehnten Tag nach Himmelfahrt schickte Jesus seinen Jüngern den Heiligen Geist. Der Pfarrer bittet um Frieden "für die in Unruhe befindliche Welt". Erst am Vorabend hatte es einen weiteren Terrorakt in London gegeben. "Angst ist zu einem großen Thema in unserer Welt geworden", predigt der Geistliche. Er zitiert Apostel Paulus: "Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Liebe, Kraft und Besonnenheit. Der Geist Gottes steht gegen die Angst."

Das Leben sei voll von Ängsten - vor Fremden und Flüchtlingen, vor Terror und Überfremdung. "Existenzängste begleiten uns ein Leben lang - die Angst vor Krankheit oder vor Arbeitslosigkeit", weiß Bernd Storek. "Sie können uns ziemlich kaputt machen." Wie es gelingt, mit der Angst zurecht zu kommen? "Gott legt etwas in die Glaubenden, in die ihm Vertrauenden. Das kann eine große Hilfe gegen die Angst sein", ist der Prediger überzeugt.

"Da pacem Domine" - Gib Frieden, Herr! - singt der Chor. Der Pfarrer spricht von christlicher Spiritualität, von dem Gebet als Kraftquell - mit Gott reden und auf ihn hören, innerlich zur Ruhe kommen. "Durch die Öffnung für Gott und dadurch mehr und mehr Leben, entsteht das Gefühl der Geborgenheit", sagt der Geistliche.

Nach dem Stillen Gebet folgen die Fürbitten, vorgetragen von Gemeinde- und Chormitglied Christel Weyher sowie Kantorin Christiane Storek. Sie erbitten die Hilfe Gottes für eine Welt, "die in Aufruhr ist durch Terror und Krieg..."

"Dona Nobis Pacem" - Gib uns Frieden - ist ein Gebet an Gott. Das alte lateinische Vokalstück mit einer sehr ruhigen und friedlichen Melodie wird, seit es mit einem Text versehen wurde, als Kanon gesungen. Die Bernauer Sänger bilden an diesem Vormittag die erste und zweite Gruppe, die Gemeindemitglieder die dritte. Es ist gut und richtig, wenn die Menschen zusammenstehen, hat der Pfarrer in seiner Predigt gesagt. "Geh aus mein Herz und suche Freud", singt der Chor zum Abschluss. Zeit für Begegnungen und Gespräche haben Gemeindemitglieder und Bernauer Sänger im Anschluss bei einem geselligen Beisammensein.