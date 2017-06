Veltener Oase mit Geschichte

artikel-ansicht/dg/0/

"Das ist hier praktisch mein zweites Zuhause, hier ist meine zweite Familie", fasst Dennis Kurt zusammen, was die Oase für ihn bedeutet. Der 16-Jährige ist deshalb auch ganz selbstverständlich am Sonnabend im Jugendfreizeitzentrum und schlüpft sogar in eine besondere Rolle: Als Moderator kündigt er auf dem Sommerfest ganz "locker-flockig", wie er es sagt, die einzelnen Punkte des Bühnenprogramms an. Das ist mit mehreren musikalischen Beiträgen üppig, denn immerhin wird etwas Besonderes gefeiert. Vor 20 Jahren wurde aus der Kita Spatzennest das Jugendfreizeitzentrum Oase, seit 2010 Jahren in Trägerschaft der Stiftung Sozialpädagogisches Institut Berlin "Walter May".

Die Oase ist ein Erfolg. Etwa 40 bis 60 Jugendliche und junge Erwachsene kommen täglich vorbei, um sich mit Freunden zu treffen. Im Kraftraum können Muskeln gestählt, auf dem Volleyballfeld die Teamfähigkeit geübt werden. Verschiedene Angebote wie ein Bandprojekt, Gitarren- und Schlagzeugunterricht oder Fußball locken die Jugendlichen ebenso ins Haus. Betreut werden sie dort von vier Sozialarbeitern.

Am Sonnabend zeigt sich, wie sehr die Jugendlichen sich für ihr Haus engagieren. In Jugendteamsitzungen wurde im Vorfeld von ihnen festgelegt, welches Angebot es auf dem Fest geben sollte. Kuchen haben sie gebacken und selbstverständlich übernehmen sie auch die Betreuung der Stände, an denen Kuchen, Eis und Zuckerwatte verkauft oder Bastelstationen für die Besucher angeboten werden. "Es dreht sich alles um Partizipation. Ohne unsere Jugendlichen wäre das Fest hier gar nicht möglich", sagt Sozialarbeiter Oliver Schulz. Gemeinsam mit den Kollegen aus Oranienburg und Leegebruch sowie ehrenamtlichen Helfern sorgt er dafür, dass das Sommer-Jubiläumsfest reibungslos über die Bühne geht und unterstützt die Jugendlichen. Neben der Musikanlage für die Bühne hat sich Schulz auch darum gekümmert, dass der Fußball-Freestyler Kevin Buchert auftritt. Doch nicht nur um ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm geht es Schulz. "Das Fest soll zeigen, was Jugendarbeit bewirken kann und wie Jugendliche mitmachen."

Auch in Zukunft soll die Oase weiterhin ein Treffpunkt und Rückzugsort für Jugendliche sein. Dafür soll das Gebäude modernisiert sowie das Außengelände neu gestaltet werden. "Wir gehen von einer Summe von bis zu 500 000 Euro aus, die dafür investiert wird", sagt Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD). Sie hat ein Buch auf ihrem Schoß und notiert darin die Wünsche für den Umbau. Der Basketballplatz soll erneuert werden, lautet einer. Oder, dass von der Straße aus ein Hinweisschild auf die Oase deuten soll, damit mehr Leute ohne Herumzuirren ans Ziel finden.

Jana Kahrau, seit dem 1. Juni die Leiterin der Oase, hofft auf einen möglichst baldigen barrierefreien Zugang zum Haus. "Damit wirklich alle zu uns kommen können." Auch ein neues Projekt wird angegangen, wie Jana Kahrau erzählt: "Medien nehmen einen immer größeren Stellenwert bei Jugendlichen ein. Wir wollen ihnen einen sinnvollen Umgang damit näherbringen und zeigen, dass sie nicht nur konsumieren, sondern Medien auch selbst gestalten können." Jugendinformations- und Medienzentren, kurz JIM, heißt das Netzwerk, an dem die Oase künftig teilhaben wird. Auch mit 20 Jahren auf dem Buckel - Stillstand in der Oase wird es nicht geben.