Bunte Show in der Bert-Brecht-Oberschule

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Seelow (igo): Der 12. Cup der Nationen endete mit einer großen Abschlussfeier. Bei bestem Sommerwetter kamen die Teilnehmer der jährlich stattfindenden dreitägigen sportlichen Wettkämpfe und kulturellen Begegnungen noch einmal auf dem Gelände der Bertolt-Brecht-Oberschule zusammen. Zu Beginn feierten sie begeistert einen Auftritt der Cherladergruppe der Bildungseinrichtung. Danach dankte die stellvertretende Schulleiterin Barbi Bida allen Organisatoren sowie Programmgestaltern und gratulierte schon mal vorab den Gewinnern des Cups. Eine folgende bunte Show mit Gesang und Tanzbeiträgen sowie Auszeichnungen moderierten die Schüler der 8b, Max Radtki und Romy Siggelkow. Doch bevor Gewinner, unter anderem die des Schachwettbewerbes, Erik Elsner (1. Platz), Lukas Wenzel (2.Platz) und Andrei Mandrykau (3.Platz), ihre Siegerurkunden erhielten, präsentierten noch einmal Tänzerinnen und Tänzer der am Cup beteiligten Kulturgruppe iThemba südafrikanische Lebensfreude. Anschließend nahmen Mikail Kazbekov, Islam Idrisow und Alexander Hill für herausragende Leistungen in einem Schießwettbewerb Urkunden in Empfang. Es folgte ein Auftritt der Gruppe "POP TO GO". Die in ihr mitwirkenden Schüler führten einige bei Workshops in der vergangenen Woche einstudierte Trommel-, Gesangs und Tanzeinlagen auf. Zu weiteren Gewinnern und Ausgezeichneten des 12. Cups der Nationen gehörten Vanessa Maskow und Darius Heinschke. Beide belegten jeweils einen ersten Platz im Tischtenniswettbewerb. Auch die Besten des schon traditionellen Schutzengellaufes zu Gunsten von Mukoviszidose-Erkrankten, Pia Ladewig, Celine Beetz und Monika Florczuk, konnten sich über Urkunden freuen. Beim Straßenfußball hatte sich eine Mannschaft der 7c vor Teilnehmern der 9b und einem Team der 7a durchgesetzt. Ein Volleyballturnier, an dem sich elf Gruppen beteiligten, gewann die polnische Mannschaft "Miedzychod 2" vor dem Team "Witnica 1" und den Titelverteidigern des Vorjahres "Seelow 1".