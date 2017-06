Schlussspurt für die Seifenkisten

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Zehn Seifenkisten sind zur Rennpremiere beim Wriezener Deichtag am Wochenende bereits angemeldelt. Beim Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) wurde für das Spektakel am Sonnabend noch einmal kräftig gewerkelt.

Da fehlt nur noch ein bisschen Farbe: Sophie Lüben grundiert eine der Seifenkisten, die an den vergangenen Sonnabenden im CVJM-Jugendhaus in Wriezen gebaut worden sind. © MOZ/Anett Zimmermann

Marlon Franz und Anna Hildebrand sind an diesem Tag nur zum Zugucken gekommen. Die beiden Wriezener Teenager sind, wie sie sagen, regelmäßig im CVJM-Haus anzutreffen, aus dessen Keller das Geräusch einer Säge dringt. Neben der Treppe zum Eingang zieht aber erst einmal eine Seifenkiste aus Holz alle Blicke auf sich. Abgestellt auf einer Plane, die Räder mit schützender Folie umhüllt. Daneben steht Farbe in Büchsen und Sprühdosen, teils noch in Kartons. Auch Pinsel und Rollen liegen schon bereit.

Doch kaum hat Sophie Lüben damit begonnen, das Gefährt mit weißer Farbe zu grundieren, klingelt ihr Handy. Sie spricht nur kurz und reicht es an Wriezens CVJM-Leiter Mark Steiner weiter. Das Telefonat dreht sich um Draht, nicht dicker als zwei Millimeter. Ein paar junge Leute sind gerade im Baumarkt und fragen noch einmal nach, was sie mitbringen sollen. "Zwei Meter Länge wären besser", hört man Mark Steiner sagen und dass der Draht ja gegebenenfalls noch in der Fahrradwerkstatt verwendet werden kann. Erst einmal wird er aber für die zweite Seifenkiste benötigt, an der Dieter Polack im Keller werkelt - oder richtiger, der dort an deren Lenkung tüftelt.

"Die Ausdauer fehlt unseren jungen Leuten ein bisschen", bedauert Mark Steiner und fügt hinzu: "Wer eine Seifenkiste bauen will, muss handwerklich fit sein." Sophie Lüben, die eine Ausbildung zur Landwirtin absolviert, fühlt sich offenbar fit. "Ich war zuletzt jeden Sonnabend hier", erzählt die 20-Jährige. Der CVJM hatte mehrere Male zum Seifenkistenbauen eingeladen. Und wird Sophie Lüben dann beim Rennen auch an den Start gehen? "Bestimmt", sagt sie und meint noch: "Vom Mähdrescher in eine Seifenkiste - das ist doch ein schöner Ausgleich."

Dieter Polack ist diesmal im Keller allein. "Meine Enkel wohnen in Hohensaaten und können heute leider nicht dabei sein", erzählt der 67-Jährige. Aber er helfe gern. Die Seifenkiste seiner Enkel steht bei ihm zu Hause. "Sie muss noch schön gemacht werden", verrät Dieter Polack und hofft wie Mark Steiner, dass das erste Seifenkistenrennen in Wriezen dann zu größerem Interesse führt.

Schließlich stehen im Keller noch zwei weitere Seifenkisten älteren Baujahrs. Zumindest eine - die graue Rakete - könnte wieder flott gemacht werden. "Da fehlt eigentlich nur die Lenkung", sagt Mark Steiner, der sich beim Verein Seifenkistenspektakel Neuenhagen (bei Berlin) nicht nur Tipps geholt hat: "Von dort bekommen wir auch die Startrampe und das Zeitnahmegerät." Die graue Rakete war übrigens vor Jahren in Neulietzegöricke im Einsatz. "Mit der bin ich dort früher einen Hügel runter", erzählt Niklas Köppen (16). "Da war ich vielleicht sieben oder acht. Mein Vater stammt aus dem Ort. Da haben sich Freunde verabredet und dann ging es einfach los."

Wer sich für das Seifenkistenrennen am Sonnabend noch anmelden möchte, findet das entsprechende Formular und die Teilnahmebedingungen im Internet unter www.wriezen.de. Mark Steiner ist unter Telefon 033456 72704 beziehungsweise E-Mail mark.steiner@cvjm-oderbruch.de zu erreichen. Am Renntag selbst sind Nachmeldungen an der Strecke noch zwischen 9 und 10 Uhr möglich.