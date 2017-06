Regenfeste Akteure gefragt

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Das Wetter machte den Akteuren und manchem gut gedachten Vorhaben am Pfingstwochenende einen Strich durch die Rechnung. Das Beste daraus zu machen, war Anliegen all jener, die mit Zeitaufwand, Leidenschaft und Ideen vielfältige Angebote für Besucher vorbereitet hatten.

Am Sonnabendvormittag hatten die Macher des Humpelbergfestes in Hermersdorf noch Hoffnung auf Besserung. Da spritzte es nur und die zwölf teilnehmenden Freizeitmannschaften des alljährlichen Volleyballturniers kümmerte das wenig. An drei Netzen schmetterten und blockten sie auf weichem Sand, für den zum wiederholten Mal auch die Stadt Müncheberg ihren Beitrag geleistet hatte.

Sorgsam aufgereiht am Rand der Festwiese Landtechnik älteren und jüngeren Datums von der LEG im Ort und ansässigen Landwirten, die ein Stück dörfliche Identität verkörpert. Während Wolfgang und Thomas Borngräber und Norbert Strehmann hier schon mal zu einem Schwätzchen aufliefen, versuchten sich die Jüngsten eher im Erklettern der alten Fahrzeuge.

Später wartete noch das Spaßbaggern unter Aufsicht auf Männer mit Gefühl für große Maschinen, für die Torsten Krämer den 3,6-Tonnen-Kompaktbagger und einen Fünf-Tonnen-Radlader über seinen Arbeitgeber organisierte. Dabei dürfte Regen weniger gestört haben als beim Crosslauf um den Humpelberg am Sonntag oder beim Rasentreckerrennen, an dem im Vorjahr bereits 17 Gerätefahrer teilgenommen hatten.

Doch Ortsvorsteher Jürgern Langer setzte auf das neu angetretene Organisatoren-Duo Michael Grau und Christian Hohmann und ein wasserdichtes Festzelt. Hinter dem Feuerwehrhaus liefen zudem die Vorbereitungen für deftige Versorgung mit Wildschwein aus der Hermersdorfer Heide und Lamm vom Schäfer der LEG - in Regie von Klaus und Klaus (Krause und Wendlandt) und bei einem zünftigen Bier und Musik von den oderdammis am Abend dürfte der Tag dennoch gerettet sein.

Zur Buckower Stadtscheune strömten am Sonntag trotz Regens die Einheimischen gern. Und das nicht nur wegen der Versorgung, die auch künftig total regional angelegt sein soll. Eine Führung durch den geräumigen Bau, mit dem sich die drei von der Stadtscheune-GbR mit Fördermittelunterstützung an ein großes Projekt gewagt haben, wurden nicht nur von interessierten Gleichaltrigen angenommen. Ob sich der Krach von nebenan gelohnt habe, wollte z. B. auch Ex-Amtsdirektor Rolf-Dietrich Dammann erkunden.

In Hennickendorf war auf dem Gelände der Futtermühle Lemke wieder viel los. Das Publikum spaltet sich dabei in jene, die vor allem der Trödelmarkt im Mühlenhof in Regie des Städtpartnerschaftsvereins (HFSKS) mit seinen unzähligen Angeboten lockt, und denen, die in erster Linie die Mühle als solche interessiert.

Pfingstmontag ist traditionell Deutscher Mühlentag, und einmal mehr nutzte Jürgen Lemke die Gelegenheit, bei den Führungen um 11 und 14 Uhr die altehrwürdige Technik und das Wechselspiel der Komponenten zu erläutern. Sehr interessant fanden das auch Berta Bleck aus Panketal und Enkelin Angelina Hänschke aus Weesow. Die Barnimer sind seit Jahren beim Mühlentag auf Tour, waren schon in Altranft, Berlin-Marzahl oder dem uckermärkischen Boitzenburg.