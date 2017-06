Massig Mücken mögen Musik

artikel-ansicht/dg/0/

Zum wiederholten Male erfolgreich organisiert von Lutz Garkisch aus Diehlo, Torsten Giesel aus Wellmitz und dem Team der Alisch Gewerbe GmbH aus Neuzelle blieben kaum Wünsche offen. "Organisation, Parkplatzeinweisung und Verpflegung klappen und Platz gib es auch genug", freute sich Carola Reschke, die schon bei den beiden vorangegangenen Konzerten mit den Phydys und Michelle dabei war. "Besonders freue ich mich, dass ich meine Freundin überreden konnte, mitzukommen. Die stammt zwar von hier, wohnt aber jetzt in Pfaffendorf hinter Beeskow", ergänzte sie, woraufhin Elke Wallbaum entgegnete, dass das ja nun doch nicht aus der Welt sei und sie sich aber ebenso auf Matthias Reim freue.

"Früher gab es Oldienächte auf der Frelichtbühne in Eisenhüttenstadt, wo wir gern waren", erinnerte sich Jörg Schnee, der die beiden Damen begleitete und bedauerte, dass diese Angebote scheinbar nun vorbei seien. Ähnlich äußerten sich auch andere Besucher und vor allem die heimischen Künstler. "Hier werden Hürden seitens der Stadtverwaltung aufgebaut, über die man gar nicht springen kann", meinten die Lokalmatadoren. Jenny Koeppen, kurz "Jenny K." und Tina Söllner gestalteten das Vorprogramm. Mit jeweils rund 45-minütigen Programmen heizten sie den Schlagerfans so richtig ein und legten so den Grundstein für eine stimmungsvolle Schlagernacht auf dem Wellmitzer Sportplatz. Mit zunehmender Dämmerung und Dunkelheit stimmten zum Leidwesen all jener, die kein Gegenmittel dabei hatten, auch die Mücken in das Konzert mit ihrem lästigen Summen ein.

Tina Söllner hatte ihren Fanclub aus Ratzdorf mitgebracht, der für zusätzliche Stimmung sorgte. Für Jenny K. waren es die sechs Tänzerinnen aus verschiedenen Vereinen in Eisenhüttenstadt und Frankfurt, die mit ihren anmutigen Bewegungen die Gäste begeisterten. Auffallend übrigens die vielen jungen Gesichter vor der Bühne. "Ja, es gibt mittlerweile viele junge Leute, die Schlager lieben, textsicher sind und einfach mitsingen", sagte einer der es wissen muss und eigentlich gar nicht da war. "Ich bin gar nicht da", versuchte Ronny Gander seinen Unmut im Backstage-Bereich zu überspielen, wollte aber auf nähere Gründe nicht eingehen. Für das Nichtdasein klang das Duett mit Jenny K. Auf der Bühne sehr gut. Es sollte auch das einzige an diesem Abend bleiben.

Nach dem Einschwören auf einen gelungenen Abend im Kreis seiner Musiker betrat Matthias Reim unter lauten Beifallsbekundungen die Bühne und "rockte" sofort den Sportplatz. In einem rund zweistündigen Konzert traf er mit alten und neuen Liedern und vor allem den Texten seiner Balladen den Nerv der Fans, für die die Nacht viel zu schnell vorbei war.

Noch einmal zurück zu Jenny Koeppen und Ronny Gander: Beide werden ab dem 20. Juni "Die Bar-Show" moderieren, eine Live-Veranstaltung aus der Eisenhüttenstädter Inselgaststätte mit vielen interessanten Gästen, Spielen und natürlich Musik. Unter den Schlagwörtern "Essen, Hören, Spielen und Erlebnisse" freuen sich die beiden noch auf Live-Publikum. Anmeldungen und Karten gibt es in der Inselgaststätte. Tina Söllner übrigens hat ihren nächsten öffentlichen Auftritt zum Ratzdorfer Dorffest am 21. Juli, während Matthias Reim weiter durch Deutschland tourt und am Sonntag in Lübben seine Fans begeisterte.