E-Junioren drehen den Spieß um

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Sieg der E-Junioren und Rang 2 durch die F-Junioren lautet die Erfolgsbilanz des FC Eisenhüttenstadt beim von ihm ausgerichteten 22. Pfingstturnier für Fußball-Nachwuchs-Mannschaften. 32 Teams hatten am Sonnabend und Sonntag auf der Anlage an der Waldstraße gespielt.

Die seit fünf Jahren von Peter Berthold und Henry Schmidt trainierten E-Junioren des FC Eisenhüttenstadt laufen bei ihrem Pfingstturnier in der Regel zur Höchstform auf. Nach ihrem Erfolg als G-Junioren im Jahr 2014 und Platz 2 als F-Junioren im vergangenen Jahr hatten sie am Sonnabend erneut das Finale beim Eisenhüttenstädter Pfingstcup erreicht. Erneut war die SG Mühlenwind Woldegk der Finalpartner. Dieses Mal waren die Eisenhüttenstädter im Endspiel leicht feldüberlegen, erspielten sich jedoch wie die Mecklenburger keine klaren Torchancen. Schließlich setzten sich die Eisenhüttenstädter im langwierigen Neunmeterschießen durch. "Insgesamt ist der Turniersieg verdient. Mit den Leistungen bin ich bis auf das Halbfinale gegen den FSV Dynamo, wo wir uns ebenfalls erst im Neunmeterschießen durchsetzten, zufrieden. In der Vorrunde hatten wir alle Spiele gewonnen", erklärt Peter Berthold. Der 41-Jährige hatte dieses Team als F-Junioren auf Kreisebene zur Meisterschaft und Pokalsieg geführt, in diesem Jahr zahlt die überwiegend mit dem jüngeren Jahrgang besetzte Mannschaft in der Meisterschaft noch Lehrgeld.

Ebenfalls das Finale erreicht hatten am verregneten Sonntag die von Steffen Westphal trainierten F-Junioren, die vor zwei Jahren als G-Junioren hier gewonnen hatten. Sie siegten in allen drei Vorrunden-Partien und setzten sich im Halbfinale mit 3:1 gegen Illanka Rzepin durch. Im Finale hieß es jedoch gegen den favorisierten 1. FC Frankfurt 0:6. "Die Frankfurter waren eindeutig besser. Insgesamt stimmt die Leistung. Wir hatten ein Team aus I. und II. Mannschaft gebildet. In der Meisterschaft treten wir mit dem jüngeren Jahrgang an. Wichtig ist, dass die Spieler sich individuell weiter entwickeln", sagt Westphal.

Während bei den Eisenhüttenstädter G-Junioren wenig zusammenlief, waren die D-Junioren ebenfalls nahe dran am Finale. Der von Marian Rückert betreute FC hatte sich als Gruppensieger durchgesetzt und war an Rzepin im Halbfinale per Neunmeterschießen gescheitert. Da hatte auch der Rückgriff auf einen zweiten Torwart - bislang hatte Stefan Purps aus der D2 gehalten - nichts geholfen. Im Spiel gegen SSV Köpenick Oberspree hieß es nach einem Gegentreffer kurz vor Ablauf der zwölf Minuten mit einem dritten auf der Torwart-Position eingesetzten Spieler 0:1. "Ich bin mit dem aus Spielern der 1. und 2. Mannschaft zusammengestellten Team zufrieden. Ich habe jeden eingesetzt und daher viel gewechselt", erklärt Rückert. Etwas unzufrieden war sein Trainer-Kollege Erik Tuschel mit dem vorletzten Rang des FSV Dynamo in dieser Altersklasse. "Hauptsache, die Jungs hatten Spaß", so Tuschel. Den hatten von den Dynamos sicherlich auch die von Maik Antoszewski trainierten F-Junioren als Vierte, die im Halbfinale jedoch ganz knapp am Gastgeber gescheitert waren.