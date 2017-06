Bunte Tücher und indische Gymnastik

artikel-ansicht/dg/0/

Zu dem dreitägigen Festival über Pfingsten haben der Musiker Danilo Ananda und seine Schwester Daisy Nalini eingeladen, die seit knapp einem Jahr ein Yoga-Studio in Gosen betreibt. Beide tragen den bürgerlichen Nachnamen Steinert, aber das interessiert hier niemanden. Alle duzen sich. Die Yoga-Fans fühlen sich als große Familie und freuen sich, dass es endlich wieder ein Yogafest gibt. Denn aus Mangel an einem geeigneten Veranstaltungsort konnte das Yogafestival in Berlin-Kladow nicht mehr stattfinden. Es war mit rund 7000 Besuchern die größte Veranstaltung dieser Art in Europa.

Danilo und Daisy haben bescheiden mit 100 Besuchern pro Tag kalkuliert. "Es wäre vermessen zu sagen, dass wir dieses große Festival fortsetzen", erklärt Daisy. "Wir wollen eher den Spirit weiterleben lassen." Auf diese Idee sind sie Anfang des Jahres in Indien gekommen, wo die beiden einen Yoga-Workshop durchgeführt haben.

Mit dem leer stehenden Restaurant in Gosen mitten in schöner Natur bot sich ein geeigneter Ort. Sie fragten in der Szene, ob jemand Lust hätte mitzumachen und stießen auf große Resonanz. Jeder Tag ist von früh bis spät vollgepackt mit Kursangeboten, darunter Mandalas Malen, Mantras singen und verschiedene Yoga-Kurse, auch für Senioren. Denn die indische Lehre von geistigen und körperlichen Übungen ist längst zu einem Fitness-Trend geworden. Zehn Bands haben sich angemeldet. Auf dem Plan steht sogar ein Auftritt des Sängers Kevin James Caroll, der bei den Yogis sehr bekannt ist.

Rund 40 Helfer sind im Einsatz, die Brötchen mit Humusaufstrich schmieren, ionisiertes Wasser zum Trinken bieten und Zelte aufstellen. Wer will, kann kostenlos am See campieren, eine Jurte steht für Übernachtungsgäste bereit. Das Angebot wird von vielen angenommen. So nutzt Kathrin Lange aus Berlin das Festival für einen Ausflug mit beiden Kindern. "Yoga ist für mich eine gute Ergänzung zu meinem Fitnesstraining", sagt sie. Die Veranstalterin zeigt sich am Montag ganz zufrieden, auch wenn es für sie mehr Besucher hätten sein dürfen.