Vietnam - ertastet und erfühlt

Beeskow (MOZ) Seit 1998 wird in Deutschland am 6. Juni der Tag der Sehbehinderten begangen. Auch Monika Schulze ist betroffen. "Blinde sind nicht blöd, sie können nur nicht richtig gucken", sagt sie. Eine ihrer Leidenschaften ist das Reisen. In diesem Jahr war sie mit ihrem Ehemann in Vietnam.

Getrieben von Neugier: In einem Bergdorf unweit von Sapa im Norden des Landes wollte Monika Schulze wissen, was die einheimischen Frauen auf dem Kopf tragen. Auch ihr wurde ein Tuch in traditioneller Weise umgebunden.

Der erste Schritt führt Monika Schulze ins Internet. "Sobald ein Reiseziel feststeht, gehe ich auf die Seite des Auswärtigen Amtes", berichtet sie und lacht. "Eigentlich bin ich ein vorsichtiger, ängstlicher Typ", schiebt sie erklärend hinterher. Reisen, das tut sie auch, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken. "Nach einem Urlaub bin ich immer sehr stolz auf mich."

25 Länder zwischen Hawaii und Neuseeland haben sie und Ehemann Detlef Schulze schon bereist. Dabei gilt: In jedes Land geht es für die zwei nur einmal. "Die Welt ist doch so groß", begründet sie. Im April startete das eingespielte Team für eine dreiwöchige Rundreise nach Vietnam. Je nach Reiseziel organisieren sie ihre Touren selber oder schließen sich einer deutschsprachigen Reisegruppe an. In Vietnam unternahmen sie eine Privat-Rundreise mit verschiedenen Reiseführern, die sie jeweils einen Teil der Strecke begleiteten.

Los ging es für das Ehepaar in der Hauptstadt Hanoi im Norden. "Es ist so laut dort", erinnert sich die 57-Jährige. Grund dafür: zum einen der Straßenverkehr, zum anderen, dass das Leben auf dem Gehweg stattfindet. "Sie arbeiten und sie essen dort", erklärt Detlef Schulze. Wie Hanoi riecht? "Alle paar Meter anders", antwortet Monika Schulze. "Mal nach Bäckerei, dann wieder nach Schmiede". Die Reisenden hatten eine milde Jahreszeit gewählt, um die 26 Grad täglich. Das Problem: "Die Luft stand in den Städten. Man hatte immer das Gefühl, unter einer Glocke zu stehen", sagt sie.

Von Hanoi aus erkundeten sie mit Reiseführer Tuan den Norden des Landes, es ging für die Gruppe entlang der Grenze mit Laos und China. Unweit von Sapa besuchten sie Bergdörfer. Dort leben die zurückgezogenen ethnischen Minderheiten. "Hinter Romantik und Idylle verbirgt sich Armut und Zurückgebliebenheit", so die Erkenntnis der Schulzes. Mit dem Flugzeug ging es weiter nach Hoi An - etwa in der Mitte des Landes gelegen. Mit Reiseführer Hung schlenderten sie durch die Altstadt. "Es ist das erste Chinatown außerhalb Chinas", fügt Monika Schulze an.

Es ist die Neugier auf Land und Leute, die das Ehepaar immer wieder in die Ferne treibt. Im Fall von Vietnam kommt ein weiterer Aspekt hinzu: "Der Vietnamkrieg war Thema in der Schule, deswegen hat mich die neuere Geschichte des Landes so interessiert", erklärt sie. Wie hat Vietnam den Krieg, der von 1955 bis 1975 wütete, überstanden? Wie geht es den Menschen heute? Solche Fragen beschäftigen sie. Vor Ort nutzte Monika Schulze die Gelegenheit, quetschte die Reiseführer förmlich aus. "Ich wollte alles wissen", erzählt sie.

Die Tour führte sie durch die Marmorberge und über den Wolkenpass, immer eingehakt bei einem Reiseführer oder ihrem Mann, einen halben Schritt folgend. "Der Wolkenpass bildet die Klimascheide zwischen Tropen und Subtropen und bietet Aussichten auf die hohen Berge links und traumhafte Buchten zur Rechten", informiert sie fachkundig. Woher sie das weiß? "Die anderen erzählen mir, was sie sehen." Einen weiteren Trick hat sie parat: Sie lauscht, was sie miteinander reden. "Ich bin sehr aufmerksam", sagt sie selbst von sich

Aus Gehörtem, Gerochenem, Ertastetem und Geschmecktem - immerhin funktionieren neben den Augen die anderen Sinne einwandfrei - setzt sich Monika Schulze ähnlich einem Puzzle ein Bild von einem Ort im Kopf zusammen. "Ob es dann der Wahrheit entspricht, das weiß ich nicht", gibt sie unumwunden zu.

Vielleicht ist das aber auch egal. Denn was am Ende des Tages zählt sind die Erlebnisse. Höhepunkte der Reise waren für sie der Besuch einer Integrationsschule für blinde Kinder in Hanoi, eine drei Meter lange Python, die sie sich traute in ihren Händen zu halten und ein Ausflug ins Partisanengebiet im Süden des Landes, zu dem sie von Ho-Chi-Minh-Stadt aufbrachen. Dort, im Partisanengebiet, ließ sie sich mit ausgestreckten Armen in einen engen getarnten Tunneleingang gleiten. "Ich darf nicht faul sein. Ich muss alles ausprobieren, damit ich weiß, wie es sich anfühlt."

Die Reiselust von Monika Schulze, sie scheint keine Grenzen zu kennen. Namibia und Myanmar reizen sie sehr. Doch das nächste Reiseziel wird wohl die Karibik sein.