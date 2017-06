Zehdenick begrüßt Gäste aus der Partnerstadt

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Seit der Zeit der Wiedervereinigung besteht zwischen Zehdenick und Castrop-Rauxel eine Städtepartnerschaft. 33 Gäste aus Castrop-Rauxel machen am Sonnabend im Rahmen einer Bildungsreise nach Brandenburg auch einen mehrstündigen Abstecher in die Havelstadt.

Lange nicht gesehen, und doch gleich wiedererkannt - so erging es am Samstagmorgen zahlreichen Nordrhein-Westfalen, als sie vor der Stadtverwaltung aus dem Reisebus stiegen. Besonders herzlich begrüßt wurde Reiseleiterin Gabriele Sikora, und zwar von Margit Walther. Sikora, früher Landtagsabgeordnete, war zuletzt 1991 in Zehdenick. Mit Margit Walther, die damals in der Stadtverwaltung arbeitete und inzwischen Rentnerin ist, kam sie dennoch rasend schnell wieder ins Gespräch.

Die Städtepartnerschaften dienten nach der politischen Wende in der DDR auch dazu, den Verwaltungsmitarbeitern im Osten die vielfältigen und teilweise radikalen Veränderungen zu vermitteln. "Wir haben Laufen gelernt mit Castrop-Rauxel. Das haben wir gebraucht", blickte Zehdenicks Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) zurück.

Er führte die Gäste vom neuen Parkplatz hinter der Post zum Rathaus im Stadtzentrum. Einige kannten die Stadt noch von früher oder von der 800-Jahr-Feier im vergangenen Sommer, für die Hälfte aber war die Stadt Neuland. Dahlenburg erzählte dabei viel zur Geschichte wie auch zur Verwaltungsstruktur. Die vielen Bauarbeiten, die die Havelstadt über die Jahre zu einem schmucken und inzwischen auch wieder langsam wachsenden Städtchen haben werden lassen, seien ohne Förderung auf allen Ebenen nicht denkbar gewesen. Dass die Bedingungen damit wohl besser waren als in der rund 70 000 Einwohner zählenden Partnerstadt, wo er öfter von Haushaltssicherungskonzepten gehört habe, gestand er dabei realistisch ein.

Gabriele Sikora jedenfalls erkannte die Stadt nach mehr als 25 Jahren erstmal nicht wieder. "Zehdenick hat eine tollen Entwicklung genommen", sagte sie, "das hat viel Lebensqualität hier". Später zog es sie noch zur Klosterruine, an die sie sich noch gut erinnern konnte. Von ihrem Besuch 1991 hatte Sikora noch eine Geschichte präsent, die heute nicht mehr passieren könnte: Damals luden die noch in Vogelsang stationierten sowjetischen Soldaten zum Tag der offenen Tür ein. Mit dem Bus machten die damals 40 Besucher aus dem Westen einen Abstecher zur Garnison - und dort habe dann die Soljanka gestanden, zubereitet für vielleicht 500 Leute. Heute stehen von der einstigen russischen Stadt, in der bis zu 15 000 Soldaten lebten, nur noch wenige Gebäude.

Manfred Rißmann, der Chef des Zehdenicker Seniorenbeirates, bedauerte es ein wenig, dass sich in der Havelstadt wohl nicht genügend Interessierte für einen Gegenbesuch in der Partnerstadt finden würden. Als Ursache sieht er zum einen die Kosten führ eine mehrtägige Busfahrt, zum anderen aber auch die politische Organisatiosstruktur. So zähle die SPD in Castrop-Rauxel wesentlich mehr Mitglieder als in Zehdenick.

Über diese "Schiene" war die Fahrt auch organisiert worden: Eine SPD-nahe Bildungsgemeinschaft, die regelmäßig solche Reisen veranstaltet, hatte in diesem Jahr die Reise nach Potsdam und Berlin auf dem Programm - und den Abstecher nach Zehdenick. Von dort ging es nach einem kleinen Stadtspaziergang und dem Mittagessen weiter zu einer Bootsfahrt nach Templin, ehe am Sonntag die Heimfahrt angetreten wurde.