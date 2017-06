artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam/Berlin (dpa) Erste Hilfe für die Seele in der Muttersprache: Notfallseelsorger unterstützen Angehörige in den ersten Stunden nach einem schweren Unfall oder bei einer Todesnachricht - und das nicht nur auf Deutsch.

Ein Schild mit der Aufschrift «Notfallseelsorge» ist auf einem Autodach zu sehen. Notfallseelsorge für russischsprachige Menschen in Berlin und Brandenburg ist vor allem in der Hauptstadt gefragt.

Notfallseelsorge für russischsprachige Menschen in Berlin und Brandenburg ist vor allem in der Hauptstadt gefragt. Die seit einem Jahr bestehende Gruppe in Berlin mit derzeit acht ehrenamtlichen Notfallseelsorgern war mindestens fünf Mal im Einsatz. Für einen der Fälle sei das Team nach Brandenburg gerufen worden, sagte Pfarrer Justus Münster, Beauftragter für Notfallseelsorge im Sprengel Berlin.

Beim ersten Einsatz im Norden Berlins hätten sich die Seelsorger mehrere Stunden lang um die russischsprachige Familie eines an einer schweren Krankheit verstorbenen Kindes gekümmert. "Der Tod kam überraschend für alle, die Familie war sehr aufgelöst", sagte Münster. Da sei es gut gewesen, dass die Angehörigen in ihrer Muttersprache hätten betreut werden können.

Die ersten sechs russischsprachigen Notfallseelsorger waren vor einem Jahr mit einem Gottesdienst in Brück (Potsdam-Mittelmark) ins Amt berufen und gesegnet worden. In Brandenburg sei dabei in erster Linie an Autobahn-Unfälle mit LKW-Beteiligung gedacht worden, sagte Pfarrer Stefan Baier, Beauftragter für Notfallseelsorge in Brandenburg. Dabei seien häufig russischsprachige Fahrer - etwa aus der Ukraine oder Weißrussland - betroffen, erläuterte er.

Die Seelsorge in Berlin hat Mitarbeiter, die insgesamt 20 Sprachen von Niederländisch bis Türkisch abdecken. "Es zeigt sich immer wieder, dass Menschen in Schocksituationen in ihre Muttersprache zurückfallen", schilderte Pfarrer Münster.

Seit einem Jahr gibt es eine Muslimische Notfallseelsorge in Berlin, die bereits 30 bis 40 Einsätze hatte. Die Ehrenamtliche würden für muslimische Familien angefordert oder arbeiteten zusammen mit ihren Kollegen bei Großeinsätzen wie etwa nach dem Terroranschlag am Berliner Breitscheidplatz.

Notfallseelsorger sind für Angehörige da, wenn sie von der Polizei eine Todesnachricht bekommen, oder kümmern sich nach dem Brand eines Hauses um die betroffenen Bewohner. Sie unterstützen Opfer von Unfällen oder Familien, deren Angehörige bei einer Wiederbelebung zu Hause von den Sanitätern nicht gerettet werden konnten. In Berlin arbeiten knapp 150 Ehrenamtliche als Notfallseelsorger, die im vergangenen Jahr über 300 Einsätze hatten. In Brandenburg sind es knapp 170 Mitarbeiter mit rund 730 Einsätzen 2016.