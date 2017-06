Halle Berry witzelt über ihr Bäuchlein

artikel-ansicht/dg/0/

Los Angeles (dpa) Die Oscar-Preisträgerin Halle Berry (50, «Monster's Ball») reagiert humorvoll auf Schwangerschaftsgerüchte, nachdem sie am Wochenende in einem hautengen Kleid abgelichtet worden war.

«Kann ein Mädchen nicht ein Steak und Fritten haben??» witzelte Berry später auf Instagram. Fotografen hatten die Schauspielerin bei einer Veranstaltung in Los Angeles in einem silbernen Paillettenkleid fotografiert, unter dem sich ein kleiner Bauch abzeichnete. Zudem habe sie auch noch ihre Hände auf die Rundung gelegt, hieß es in Medienberichten.

Berrys Sprecherteam reagierte prompt. «Sie ist nicht schwanger», teilte das Management der Schauspielerin laut «Us Weekly» und «People.com» am Montag mit.

Das frühere Bond-Girl («Stirb an einem anderen Tag») hat zwei Kinder. Tochter Nahla (9) stammt aus der Beziehung mit dem kanadischen Model Gabriel Aubry, der dreijährige Maceo aus Berrys Ehe mit dem französischen Schauspieler Olivier Martinez. Das Paar hat sich 2015 getrennt.