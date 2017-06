Kampf um den Aufstieg

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Die reguläre Spielzeit ist abgelaufen. Die Oberliga-Saison 2016/2017 beendete der FSV Optik Rathenow auf Platz 2. Nur ein Pünktchen fehlte letztlich zur Meisterschaft, die die VSG Altglienicke errang und deshalb in die Regionalliga Nordost aufsteigt. Doch sind die Havelländer noch nicht raus aus dem Rennen um den Aufstieg. Am Mittwoch kommt es um 18.00 Uhr am Vogelgesang zum ersten von zwei Relegationsspielen gegen den Zweitplatzierten der Oberliga Süd, den VfB Germania Halberstadt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579159/

Können sich die Rathenower auch am Mittwoch über einen Sieg freuen? Als Tabellenzweiter haben sie nun zwei Relegationsspiele gegen den VfB Germania Halberstadt.um den Aufstieg in die Regionalliga Nordost.

Können sich die Rathenower auch am Mittwoch über einen Sieg freuen? Als Tabellenzweiter haben sie nun zwei Relegationsspiele gegen den VfB Germania Halberstadt.um den Aufstieg in die Regionalliga Nordost. © Roesenberger

Es ist noch nicht die Zeit der Analysen und der klugen Ratschläge. Das brauchen die Rathenower FSV-Fußballer überhaupt nicht. Sie benötigen in dieser Woche unbedingt lautstarke Unterstützung im Ringen um die Tickets für die nächsthöhere Spielklasse, in der sich das Beste tummelt, was das Fußballland Brandenburg zu bieten hat. So den FC Energie Cottbus, den SV Babelsberg 03, den FSV Luckenwalde und den FSV Union Fürstenwalde. Via MDR und rbb kann auch die havelländische Kreisstadt Rathenow wieder Medienpräsenz im öffentlich-rechtlichen Fernsehen erzielen.

"Ooooptik, Ra-Then-Ow!!!!" soll es deshalb nicht nur aus dem rot-weißen Fanblock klingen. Die Leute auf der VIP-Tribüne und auf den anderen Sitzplätzen dürfen sich ebenso die Kehlen wund rufen. Kinder bis 12 Jahre können übrigens wie bei Punkt- und Pokalspielen des FSV Optik kostenlos dabei sein.

In der Relegation ist es wie in den K.O.-Runden von Championsleague und Euroleague. Es gibt ein Hin- und Rückspiel. Für die Rathenower muss es am Mittwoch zunächst heißen, vorn zu treffen und möglichst das zu erreichen, was in der abgelaufenenen Saison zu selten gelang: den eignenen Kasten sauber halten. Denn es gilt auch in der Relegation die Auswärtstorregel. Siegt beispielsweise der FSV Optik im Hinspiel mit 1:0 und verliert am kommenden Sonntag in Halberstadt mit 1:2, haben sie dank der auswärts mehr erzielten Tore gewonnen. Dann hat das ganze Havelland wieder Grund zum Jubeln.