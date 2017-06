27-Jähriger schlägt um sich

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (mo) Aggressiv gegenüber Passanten und der Polizei wurde ein 27-Jähriger am Pfingstsonntag in Oranienburg, berichtet Polizeisprecherin Dörte Röhrs. Er habe gegen 22 Uhr einen Pkw an der Berliner Straße aufgehalten, auf die Motorhaube geschlagen und stieß den Fahrer so heftig, dass er mit dem Kopf auf die Bordsteinkante aufschlug. Der war ausgestiegen und hatte versucht, den 27-Jährigen zu beruhigen. Zeugen kamen dem Verletzten zu Hilfe, andere hielten den Angreifer fest, bis die Polizei eintraf. Die Beamten legten dem 27-Jährigen Handschellen an, weil der immer aggressiver wurde. Ein Atemalkoholtest ergab 3,8 Promille. Im Streifenwagen randalierte der Mann und trat die Beamten, sagte Dörte Röhrs. Schließlich wurde er ins Hennigsdorfer Krankenhaus gebracht. Aufgrund der starken Alkoholisierung sei er nicht gewahrsamstauglich gewesen. In die Klinik wurde die Polizei gegen 3 Uhr erneut gerufen, weil der 27-Jährige auch dort um sich schlug und sich nicht behandeln lassen wollte. Er konnte beruhigt werden, so Röhrs.