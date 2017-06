Merkel eröffnet Welterbeforum und trifft Wirtschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Das Welterbe und die Wirtschaft führen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag in ihren Wahlkreis an der Ostseeküste. Auf der Insel Rügen eröffnet die Kanzlerin am Vormittag das Unesco-Welterbeforum inmitten des als Naturerbe geschützten Buchenwaldes. Am Mittag (13.00 Uhr) wird sie in Greifswald mit Vertretern der norddeutschen Wirtschaft zusammenkommen.

Dieses Treffen ist eine Veranstaltung der IHK Nord, in der zwölf norddeutsche Industrie- und Handelskammern zusammengeschlossen sind. Unter dem Motto "Hanse 4.0" soll gemeinsam über Zukunftschancen, Herausforderungen und Handlungsbedarfe für den Wirtschaftsstandort Norddeutschland diskutiert werden. Erwartet werden mehr als 100 Vertreter aus der norddeutschen Wirtschaft.

Die alten Buchenwälder im Nationalpark Jasmund auf der Insel Rügen wurden 2011 zusammen mit vier anderen Gebieten in Deutschland als Weltnaturerbe anerkannt. Dort war in den letzten Jahren eine ehemalige, nahe der Kreideküste gelegene Ausflugsgaststätte zum Welterebeforum umgebaut worden.

Als "Infoschmöker" gestaltete Wandtafeln informieren in der etwa 75 Quadratmeter großen Ausstellung über die Ausbreitung der Baumart im heutigen Europa und über die Idee des Naturwelterbes, wie der Geschäftsführer des Nationalparkzentrums Königsstuhl, Mark Ehlers, sagte. Buchenwälder bieten Schutz für bis zu 10 000 Pflanzen-, Tier- und Pilzarten Sie gibt es in Deutschland in dieser wilden Urigkeit nur noch in Schutzgebieten.

Die Kosten beliefen sich auf 1,5 Millionen Euro, von denen das Land rund 1,13 Millionen Euro übernimmt. Betrieben wird das Welterbeforum vom Nationalparkzentrum Königsstuhl im Auftrag der Stadt Sassnitz, der die Immobilie gehört. Ranger stehen den Wanderern für Fragen zur Verfügung.