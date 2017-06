artikel-ansicht/dg/0/

Kranepuhl (MZV) Auch in diesem Jahr lebt eine ganze Schwalbenkolonie in trauter Nachbarschaft mit den Rindern der Produktivgenossenschaft Flämingrind e.G. in Kranepuhl. Jede Menge Nachwuchs wird erwartet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579165/

Weil die flinken Glücksboten immer wieder gern gesehene Sommergäste in den Stallanlagen am Lühnsdorfer Weg sind, wurde die Genossenschaft mit der Plakette "Schwalben willkommen!" des Naturschutzbundes (NABU) Brandenburg bedacht.

Mit dem Vorsitzenden des NABU Belzig "Hoher Fläming-Planetal", Uwe Stahn, begaben sich der Vorsitzende des NABU Landesverbandes Brandenburg, Friedhelm Schmitz-Jersch, der Naturparkleiter Steffen Bohl und der Vorsitzende der Genossenschaft, Ulrich Benedix, auf den Weg durch die Stallanlagen -um die akrobatischen Flüge der Schwalben für einige Zeit zu beobachten. "Nach einem "Kalt-Start' im Frühjahr sind unsere heimischen Schwalben jetzt so richtig in Schwung gekommen. Unsere NABU-Vogelzählung "Stunde der Gartenvögel' ergab in diesem Jahr erstmals seit einigen Jahren ein Plus bei den Beobachtungen von Mehl- und Rauchschwalben. Doch ist es fraglich, ob das schon eine Trendwende ist. Seit Jahren sind die Bestandszahlen rückläufig, die Rauchschwalbe wird in Brandenburg sogar auf der roten Liste geführt. Gründe für den Rückgang sind fehlende Niststätten und ein dramatischer Rückgang der Insekten", heißt es von Seiten des NABU Brandenburg.

Um das Bewusstsein für diese Probleme zu schärfen, wurde 2012 das Projekt "Schwalben willkommen!" ins Leben gerufen. Schwalbenfreunde, die die Ansiedlung unterstützen oder dulden, werden jeweils mit einer Plakette nebst Urkunde ausgezeichnet.

Landesweit wurden bereits 615 Schwalbenplaketten an Hauseigentümer, Pferdehöfe, Landwirtschaftsbetriebe und sogar eine Tankstelle übergeben. Im Hohen Fläming sind seit 2012 knapp 30 Plaketten vergeben worden.

Das jüngste Mitglied im Reigen der geehrten Schwalbenfreunde ist die Kranepuhler Flämingrind e.G., die jetzt erst einmal für die kleine Plakette ein dauerhaftes Plätzchen finden muss. Danach, wenn die Schwalben ihre Reise in den Süden angetreten haben, soll nach Möglichkeiten gesucht werden, den Vögeln mit Nistgelegenheiten entlang der Stallwände Ausweichquartiere anzubieten. Noch nisten die Schwalben an den großen Lampen, direkt über den Futterbändern. "Das ist nicht optimal", sagt Benedix, und hofft, dass sich die Glücksboten im kommenden Frühjahr für einen Quartierwechsel begeistern lassen. Denn vermissen wollen die Landwirte der Genossenschaft die Vögel, die den Rindern lästige Fliegen vom Leib halten, auf gar keinen Fall.

Der Landwirtschaftsbetrieb im Hohen Fläming ist jedoch nicht nur in Sachen Schwalbenschutz Partner des Naturschutzbundes NABU. In einem Nistkasten für Eulen auf dem Gelände hat sich beispielsweise ein Turmfalke einquartiert, der gemeinsam mit Rotmilan, Bussard & Co. die Felder und Wiesen der Genossenschaft vor Mäuseplagen schützt.

In der Kranepuhler Schwalbenherberge nisten aktuell knapp 70 Brutpaare. Über den Sommer werden die Vögel zwei bis dreimal für Nachwuchs sorgen und jeweils zwischen drei bis fünf Schwalbenkinder pro Nest aufziehen.