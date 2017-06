Zwei Tage Spiel und Spaß mit Pferden

artikel-ansicht/dg/0/

Reetzerhütten (MZV) Am Pfingstwochenende fand auf der Triple-D-Ranch in Reetzerhütten der jährliche Playday, ein Westernturnier für Reiter jedes Alters und jeder Reitart, statt. Die zweitägige Veranstaltung fiel leider wegen des größtenteils sehr unfreundlichen Regenwetters fast ins Wasser. Trotz einiger Absagen kamen, neben den Vereinsmitgliedern und anderen hofeigenen Reiterinnen, viele Starter von außerhalb und nahmen an den verschiedenen Westerndisziplinen teil. So zum Beispiel an der Trail-Prüfung, bei der die Teilnehmer Aufgaben wie das Überqueren einer Holzbrücke, das Öffnen und Durchreiten eines Tores oder das Ziehen eines Baumstammes bewältigen mussten. Bei dieser und bei vielen anderen Prüfungen kam es besonders auf präzises Reiten an, denn nur dabei zeigt sich, ob ein harmonisches Zusammenspiel zwischen Pferd und Reiter auch außerhalb der gewohnten Umgebung möglich ist. Waren Anspannung oder fehlende Motivation beim Pferd zu sehen, gab es Minuspunkte. Aber auch durch ein Abweichen vom vorher festgelegten Weg konnte die Bewertung schlechter ausfallen, als von manchem Teilnehmer vielleicht erwartet. Trotzdem waren alle begeistert dabei. Den ersten Platz im gerittenen Trail belegte Carola Fiedler von der Triple-D-Ranch, den geführten Trail gewann Antje Hamm.