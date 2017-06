Nun wird die Mühle saniert

artikel-ansicht/dg/0/

Bamme (MOZ) Zutritt verboten heißt es seit Dienstag auf dem Mühlenberg inDa begannen dort die Sanierungsarbeiten an der Bammer Bockwindmühle. Dafür stehen 260.000 Euro zur Verfügung. Zwei Drittel kommen aus dem Leader-Förderprogramm, ein Drittel sind Eigenanteil der Gemeinde. Die Planungskosten werden durch Spendenmittel finanziert, die der Förderverein Bockwindmühle Bamme in der Vergangenheit eingenommen hat.

artikel-ansicht/dg/0/1/1579173/

Auf Steckenpferden und mit ungewöhnlichen Lanzen bewaffnet "duellierten" sich die zwei "Ritter" auf dem Mühlenfest in Bamme am Pfingstmontag. Zum etwas anderen Ritterturnier hatte der mittelalterliche Barde Paulus von Rotenaw aufgefordert.

Auf Steckenpferden und mit ungewöhnlichen Lanzen bewaffnet "duellierten" sich die zwei "Ritter" auf dem Mühlenfest in Bamme am Pfingstmontag. Zum etwas anderen Ritterturnier hatte der mittelalterliche Barde Paulus von Rotenaw aufgefordert. © Ohlwein

Die Mühlenfeste waren stets gute Termine, um Gelder einzuwerben. Zuletzt am Pfingstmontag. Viele Besucher nutzten anlässlich des Deutschen Mühlentags 2017 die Gelegenheit, mehr über die Geschichte der wohl ältesten noch erhaltenen Bockwindmühle Brandenburgs und die anstehenden Sanierungsarbeiten zu erfahren. Günther Hasenberg ist der planende Architekt. Er erklärte, was genau an der Mühle gemacht wird. So wird als Erstes der stark beschädigte Bock erneuert, auf dem sie sitzt und durch den sie wieder in den Wind gedreht werden soll. Danach folgen der Kasten mit der Verkleidung und die Innentechnik. Diese Aufgaben werden laut Hasenberg noch in diesem Jahr durchgeführt. Im kommende Jahr sind dann die Mühlenflügel dran. Bis Herbst 2018 soll alles fertig sein, und im Schaubetrieb soll wieder Getreide zu Mehl gemahlen werden. "Wir wollen bei der Sanierung soviel alte Substanz wie möglich erhalten", erklärte der Architekt.

Günther Hasenberg hat reichlich planerische Erfahrung in der Sanierung von Bockwindmühlen. So war bereits in Werder/Havel und Berlin-Marzahn im Einsatz. Er ist außerdem Vorstandsmitglied des Mühlenverbands Berlin-Brandenburg.

Die Besucher konnten sich derweil in der Mühle umschauen und alles über den Aufbau und ihre Geschichte von Günter Seidemann und Cornelia Großmann erfahren. Am Aufgang zur Mühle warteten viele Wissbegierige. Einer, der die Führung sehr genoss, war Martin Gorholt, Beauftragter des Landes Berandenburg beim Bund. "Hier steht ein Stück regionale Geschichte. Immerhin gibt es nur noch zwei Bockwindmühlen im gesamten Havelland. Dass ein großes Interesse an dieser Mühle und ihrer Geschichte besteht, sieht man ja an dem Besucherandrang heute", so Gorholt. Der Besucherstrom am Pfingstmontag riss nicht ab. Viele Unterstützer haben zum Gelingen des Festes beigetragen. So gab es wie auch schon in den vergangenen Jahren die Aktion "Mühlenbrot" der Rathenower Bäckerei Thonke. Der Förderverein profitiert von jedem verkauften Brot. Auch Landwirt Thomas Richter aus Damme war mit Spezialitäten aus seinem Hofladen vertreten. Die Frauen des Fördervereins boten selbstgebackenen Kuchen an.

Einen Auftritt, der das Publikum begeisterte, legte die Musikerfamilie Zimmermann vom Kunsthof Gräningen hin. Paulus von Rotenaw, alias Dirk Paule Zimmermann, mit Eltern und Frau brachten die Kulisse der Bockwindmühle zurück in die Vergangenheit. Mit mittelalterlicher Musik und Ritterspielen unterhielten sie das Publikum und bekamen dafür jede Menge Applaus.