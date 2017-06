artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Vor dem ersten Treffen der neuen deutsch-belgischen Atomkommission fordern die Grünen von der Bundesregierung einen entschiedenen Einsatz für das Abschalten der umstrittenen belgischen Meiler Tihange 2 und Doel 3. "Ich hätte mir gewünscht, dass die Bundesregierung offen darlegt, mit welchem Ziel sie in die erste Sitzung gehen will", sagte die Grünen-Atomexpertin im Bundestag, Sylvia Kotting-Uhl, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. "Und das muss ja wohl mindestens die vorübergehende Abschaltung der Risse-Meiler sein."