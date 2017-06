Gartenplausch auf der Streuobstwiese

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579182/

Dazu konnte der Vereinsvorsitzende Hans-Jürgen Bartel mit Hellmuth Henneberg einen kompetenten Fachmann begrüßen. Mehr als 40 Mitglieder des Dorfvereins sowie Einwohner waren der Einladung gefolgt und hatten sich im Grünen ein Plätzchen gesucht. Wie Bartel berichtete, war er Henneberg mehrfach begegnet und dieser hatte ihm versprochen, nach Menz zu kommen.

Henneberg, Jahrgang 1958 ist ein bekannter Fernsehjournalist, der zwölf Jahre lang die RBB-Sendung "Gartenzeit" moderiert hatte. Aber auch an anderen Formaten, wie die Sendung "Zur Person", in der von 1992 bis 2004 durch Günter Gaus bekannte Persönlichkeiten interviewt und vorgestellt wurden, sowie bei dem 2015 eingestellten Umweltmagazin "Ozon" hatte Henneberg maßgeblich mitgewirkt.

Heute ist der Moderator Redaktionsleiter beim RBB-Sender Cottbus, wo er unter anderem für das Magazin "Theodor" verantwortlich zeichnet. Nach Menz ist Henneberg mit einem Karton seiner Bücher gekommen, die nach der Lesung käuflich erworben werden konnten.

Die Veranstaltung auf der Streuobstwiese begann mit einer Quizeinlage, indem der Fernsehmann ein Gedicht aus seinem Buch "Waldemar, das Märchentier" vorlas. Die Zuhörer mussten raten, welche vier Märchenfiguren nicht den Gebrüdern Grimm zuzuordnen sind. Ein Mann mittleren Alters meldete sich spontan und kann die vier Figuren benennen. Es sind der kleine Muck, die Witwe Bolte, Sindbad und Zwerg Nase. Als Belohnung bekam er ein Exemplar von Hennebergs Buch.

Dann wurde es spannend, indem der Autor aus seinen Büchern über Gartenerlebnisse vorlas. Da war von Nacktschnecken, Bierfallen, Maulwürfen und Wühlmäusen die Rede. "Einfach eine Katze aus dem Tierheim anschaffen, aber bitte keinen Kater, die sind zu faul", merkte er an. Aber auch über irreführende Begriffe aus der Gartenwelt, was zum Beispiel Gemüse und kein Obst ist, oder was den Pflanzen schadet und was für sie gut ist, darüber plauderte der Gartenexperte gewohnt locker.

Es ging um Kirsch- und Pflaumenbäume, die nur wenige Früchte tragen, und um Pflanzen, die den Gartenfreund vor Rätsel stellen. Das zeigte sich an Hennebergs Erfahrung mit seinem Kirschbaum. Erst als er ihm angeblich einen Fuchsschwanz drohend zwischen die Äste hängt, begann dieser vermehrt Früchte zu tragen.

Sein Pflaumenbaum hat ihm dagegen nur eine einzige Frucht beschert, die seine Frau zu einem winzigen Schälchen Marmelade verarbeitete. "Es kann also nicht an der Säge liegen", so die Schlussfolgerung. Auch der typische Strohhut und die Weste, die der Gartenexperte trägt, sowie das Wetter gehörten zu den Themen, über die der Fernsehmoderator sich ausließ. Dann gab es noch die Gartenteiche. Henneberg berichtete, wie er sich für eine Sendung vorbereitet hat, bei der es um die Pflege und Säuberung der Teiche ging - und klar, ging es auch ums Schminken des Moderators, bevor dieser vor der Kamera agierte.

Ausführlich widmete sich der Fernsehgärtner landläufigen Missverständnissen, die zum angeblichen Alltagswissen gehören: Gurken sind kein Gemüse, betont er, sondern Obst, weil sie aus einer Blüte entstehen. "Rosen haben keine Dornen, sondern Stacheln, Kakteen hingegen Stacheln und keine Dornen", erklärte Henneberg lachend.

Dann stand sogleich der Weihnachtsstern im Mittelpunkt des heiteren Vortrages. "Eine Pflanze ist auch nur ein Mensch", berichtete Henneberg, indem er erklärte, dass die beliebte Weihnachtszierde mindestens eine Schonzeit von sechs Monaten benötigt, um im nächsten Jahr wieder mit roten Blättern für Freude zu sorgen. "Die Pflanze mag keinerlei Verschiebung von Intervallen aus Helligkeit und Dunkelheit", so der Fachmann.

"Haben Sie eigentlich selber einen Garten?", sei die häufigste Frage, die Henneberg bei seinen Auftritten und anderen Gelegenheiten gestellt wird. "Natürlich habe ich einen Garten", verriet er. Es sei ein Refugium, das er nicht missen möchte, ein Ort, der ihm Entspannung biete, obwohl ein Garten, und darin waren sich alle einig, auch Arbeit mache.