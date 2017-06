Schalke: Kolasinac verkündet Wechsel zum FC Arsenal

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1579184/

«Ich werde meine Karriere in London beim FC Arsenal fortsetzen», bestätigte Kolasinac der dpa. Der Vertrag des 23-Jährigen, der als U19-Spieler vom VfB Stuttgart nach Gelsenkirchen gekommen war, läuft aus. Schalke erhält demnach wie schon beim Abgang von Joel Matip zum FC Liverpool im Vorjahr keine Ablöse.

«Ich war sehr zerrissen in den vergangenen Monaten. Aber nun habe ich mich entschieden und ich bin es euch schuldig, dass ihr es von mir erfahrt», erklärte Kolasinac in einem offenen Brief an die Fans, der der dpa vorab vorlag. «Es tut mir weh, aus Gelsenkirchen wegzugehen, aber der FC Arsenal und Arséne Wenger bieten mir die große Chance, mich im internationalen Vergleich zu beweisen», schrieb Kolasinac, der bei den Gunners Teamkollege der deutschen Weltmeister Mesut Özil, Per Mertesacker und Shkodran Mustafi wird.

Er habe «viele schlaflose Nächte verbracht», beteuerte der bosnische Nationalspieler und schrieb den Fans: «Ihr seid der Wahnsinn! Der ganze Ruhrpott war der Wahnsinn. In den letzten sechs Jahren, angefangen von der U19 Meisterschaft bis heute, bin ich einer von euch geworden. Jeder, der einmal sein Herz im Pott gelassen hat, der vergisst diese zweite Heimat nie.»