Mit Heimsieg aus der Saison

Brandenburg (MOZ) Mit einem 2:1 (1:1) Heimsieg am letzten Spieltag gegen den VFC Plauen sicherte sich der BSC Süd 05 am Ende den 12.Tabellenplatz in der Oberliga-Süd.

Es war nochmal ein hartes Stück Arbeit um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen, zumal die Gäste aus Plauen, speziell in den ersten 45 Minuten, unverständlicher Weise oft überhart einstiegen. Marko Görisch und Tom Mauersberger wurden vor dem Spiel verabschiedet, sie stehen dem BSC Süd 05 in der kommenden Saison nicht mehr zur Verfügung. Beide waren es, die in der 17.Minute die Brandenburger Führung erzielten. Marko Görisch schlug einen Freistoß lang in den Strafraum, den Tom Mauersberger unhaltbar einköpfte.

Die Gäste kamen nun etwas besser ins Spiel und nach einer missglückten Kopfballabwehr traf Jonas Mack von der Strafraumgrenze, unhaltbar für Brückner zum 1:1 Ausgleich. Nach wiederholtem Foul an Fabien Thokomeni ließ sich dieser in der 45. Minute zu einer Tätlichkeit hinreißen, die Schiedsrichter Christoph Beblick mit der Roten Karte ahndete. Aber auch sein Gegenüber, der Plauener Patrick Grandner, musste nach diesem Foul vorzeitig das Spielfeld verlassen.

Nach der Pause beruhigte sich das Spiel. Die Mannschaft von Süd-Trainer Özkan Gümüs wollte die Entscheidung. Diese fiel dann bereits in der 53. Minute, als Bartosz Szymanski eine Ecke von Marko Görisch per Kopf zur 2:1-Führung im Tor von Danilo Dersewski unterbrachte.

Die 173 Zuschauer sahen eine abwechslungsreiche zweite Hälfte, in der die 05er auch das Glück auf ihrer Seite hatten und Johannes Brückner im Brandenburger Tor mehrmals glänzend reagierte. Die letzte Brandenburger Möglichkeit vergab dann Maximilian Ladewig (87.), der am Gästetorwart scheiterte.

In welcher Staffel der BSC Süd 05 in der kommenden Saison spielen wird ist noch unklar. Sollte jedoch Optik Rathenow die Relegation gegen Halberstadt um den Aufstieg in die Regionalliga gewinnen, ist eine Einstufung in die Nord-Staffel wahrscheinlich.

Währenddessen haben der Vorstandschef Peter Janeck und Cheftrainer Özkan Gümüs die Planungen für die kommende Saison 2017/18 eingeleitet und bereits Gespräche geführt, Probespieler begutachtet und Verträge mit Spielern abgeschlossen. Ziel ist es das Team zu festigen und über einen längeren Zeitraum zusammenzuhalten. "Unser Bestreben ist natürlich, eine Mannschaft zu formen, die nicht immer nur eine Saison gemeinsam auf dem Platz steht, sondern über mehrere Spielzeiten ein Team sind und mit uns gemeinsame Ziele verfolgt. Deshalb sind wir bereits zum jetzigen Zeitpunkt mit den Spielern ins Gespräch gegangen", sagte Süd-Chef Peter Janeck.

Dahingehend gibt es für die Mannschaft schon erste erfreuliche Nachrichten. Nachdem Kapitän Rene´ Görisch im April eine weitere Saison zugesichert hatte, werden auch Lukas Kohlmann, Hafez El-Ali, Maximilian Gerlach, Elias Große, Lion Ebert und Fabien Thokomeni Siewe für den BSC Süd 05 wieder auf Torjagd gehen. Für alle Spieler wird es beim Verein die zweite Saison in Folge sein.