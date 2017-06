Marteria stellt kostenlosen Spielfilm ins Netz

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Es sei eines der intensivsten und emotionalsten Projekte seines Lebens - so beschreibt Rapper Marteria seinen Film "Antimarteria". Der Spielfilm hat am Mittwochabend (7. Juni) in einem Berliner Kino Premiere. Ab 22 Uhr ist er dann im Internet für jedermann frei zugänglich zu sehen. "Wir hatten am Anfang an 15 Minuten gedacht, jetzt ist er fast eine Stunde lang", sagt Marten Laciny (34), wie der Musiker mit bürgerlichen Namen heißt.