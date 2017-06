Förderprogramm "Spiel.Platz"

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MZV) (red) Ministerieller Bonbon zum Kindertag: Für den Bau, die Ergänzung, Sanierung und Instandhaltung von Spielplätzen in amtsfreien Gemeinden und Ämtern mit weniger als 15.000 Einwohnerinnen und Einwohnern stehen ab 01. Juni 2017 insgesamt 500.000 Euro bereit. Auch Spielplätze in Kindertagesstätten oder an Grundschulen können gefördert werden, wenn sie außerhalb der Öffnungszeiten der Einrichtungen, an Wochenenden und Feiertagen öffentlich zugänglich sind.