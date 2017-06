artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Rund dreieinhalb Jahre nach der Eröffnung des neuen Parlaments in Potsdams Historischer Mitte hat Landtagspräsidentin Britta Stark den 500 000. Besucher empfangen. Der Jubiläumsgast am Mittwoch war aber nicht ein einzelner Besucher, sondern die gesamte Klasse 6 einer Potsdamer Grundschule. Für die Schüler gab es einen exklusiven Besuch im Amtszimmer der Präsidentin und anschließend ein Eis in der Landtagskantine.