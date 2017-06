Wachsames Auge des Gesetzes

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Irgendwann erkenne man seine Schweine am Gang, wie es so schön heißt. Derweil haben viele Polizisten ein sicheres Auge für Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss. So am sehr frühen Samstag, als sie in Rathenow zwei Männer aus dem Verkehr zogen, die Amphetamine geschluckt hatten. Einen 30-Jährigen in der Curlandstraße und einen 35-Jährigen in der Semliner Straße. Letzterer hatte nicht einmal einen Führerschein, den man ihm hätte abnehmen können. Zudem war sein Gefährt nicht versichert und nicht zugelassen.