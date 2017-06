Verkehrssenatorin will Busverkehr beschleunigen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Umwelt- und Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen) will den Linienbusverkehr in Berlin beschleunigen und damit attraktiver machen. "Es werden mehr Busspuren ausgebaut", sagte sie am Dienstag dem Sender "105,5 Spreeradio". "Und die Zeiten, in denen die Busspuren gelten, werden deutlich ausgeweitet werden." Um die Haltezeiten zu verringern und mehr Barrierefreiheit sicherzustellen, seien sogenannte Kaps geplant: Haltestellen werden direkt an die Fahrspuren verlagert, wodurch Busse nicht mehr in Buchten ein- und ausfahren müssen.