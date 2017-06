Auto überschlägt sich mehrfach - Fahrer verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen/Hertefeld (MOZ) Sein Auto hatte sich mehrfach überschlagen, doch kam ein junger Mann glimpflich davon: Auf der Hertefelder Chaussee bei Nauen ist am Montagabend ein 18-Jähriger bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Er war mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, so dass sich sein Auto in der Folge gleich mehrfach überschlagen hatte. Der Mann musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Den Sachschaden bezifferte die Polizei mit rund 3.000 Euro. Der Unfall hatte sich in Fachrichtung Hertefeld gegen 19 Uhr ereignet.