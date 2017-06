artikel-ansicht/dg/0/

Kiel (dpa) Vier Wochen nach der Wahl hat Schleswig-Holsteins Landtag seine Arbeit aufgenommen. In der gut einstündigen Sitzung am Dienstag wurde der CDU-Abgeordnete Klaus Schlie (63) mit großer Mehrheit im Amt des Landtagspräsidenten bestätigt. Einen Nachfolger für den scheidenden Ministerpräsidenten Torsten Albig (SPD) wählten die 73 Abgeordneten in der konstituierenden Sitzung noch nicht. Das von CDU-Landeschef Daniel Günther geplante "Jamaika"-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP verhandelt noch über einen Koalitionsvertrag.