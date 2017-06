artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) In drei Tötungsverbrechen sucht die Berliner Polizei weiter nach den Tätern: Zu der Attacke zweier maskierter Männer gegen einen 43-Jährigen in Neukölln waren bis zum Dienstag sechs Hinweise eingegangen. Jeder werde sorgfältig geprüft, hieß es bei der Polizei. Die Maskierten hatten ihr Opfer am 17. Mai morgens vor einem Mehrfamilienhaus in der Straße Neumarkplan mit einem Baseballschläger so heftig attackiert und getreten, dass der Mann trotz Wiederbelebungsversuchen noch am Tatort starb.