WBG sucht Pächter für Paulinenauer Bahnhof

Neuruppin (RA) "Wohnen Mensch Natur" (WoMeNa) lautet der Name des Wohnprojekts, das die Neuruppiner Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) aktuell auf den Weg bringt. Das neu entstehende Viertel am alten Paulinenauer Bahnhof soll auch einen kulinarischen Anlaufpunkt bekommen.

Ökologisch, nachhaltig, regional: Das sind die Stichworte, die WoMeNa-Projektleiter Heiko Weißenfels nennt, wenn er den idealen Gastronomiebetrieb beschreibt, der in wenigen Jahren in den alten Paulinenauer Bahnhof einziehen soll. Um den zu finden, hat die WBG unter anderem im sozialen Netzwerk Facebook einen Aufruf gestartet. "Wir suchen einen ambitionierten Gastronomen, der als Betreiber Lust hat, mit uns die nächsten Bahre den Paulinenauer Bahnhof in Neuruppin als Gastronomie umzugestalten", heißt es darin.

Da beim WoMeNa-Projekt Ökologie, Soziales und gute Nachbarschaft im Vordergrund stehen, hat die WBG bestimmte Vorstellungen vom zukünftigen Pächter des Bahnhofsgebäudes. "Wir möchten nicht unbedingt ein Steakhaus, das Fleisch aus Argentinien anbietet", erläutert WoMeNa-Projektleiter Heiko Weißenfels. Die Genossenschaft stellt sich eher ein Gasthaus mit vegetarischen Speisen als Schwerpunkt vor. "Wenn Fleisch, dann am liebsten regional", fügt Weißenfels hinzu. Auch ein Bio-Restaurant kann er sich gut vorstellen.

Der Clou: Der künftige Pächter hat Mitspracherecht beim Umbau des Bahnhofsgebäudes und kann seine Ideen und Wünsche einbringen. Etwa, wie die Küche aussehen soll. "Das ist eine tolle Chance", sagt Heiko Weißenfels.

Für die Gastwirtschaft ist das Erdgeschoss des Gebäudes vorgesehen. Bis Ende vergangenen Jahres wohnte dort noch ein Mieter.Mittlerweile dient es als Versammlungsort für den Arbeitskreis. Im oberen Teil des 130 Jahre alten Hauses könnten sogar einmal Gästewohnungen entstehen. Der Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes soll spätestens 2021 erfolgt sein.

Indessen nimmt WoMeNa weiter Fahrt auf. Laut Plan soll im August mit dem Bau des ersten Wohnhauses auf dem Gelände begonnen werden. Von den 22 Wohnungen, die dort entstehen, sind bereits 14 vergeben. Aktuell läuft die Genehmigungsphase. Das Gebäude soll 2018 fertiggestellt werden. Insgesamt soll WoMeNa bis 2020 60 bis 80 Wohnungen, eine Kita, einen Pflegebereich und zahlreiche Gemeinschaftsflächen umfassen.

Interessenten können sich bei Heiko Weißenfels unter 03391 840123 melden.