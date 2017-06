artikel-ansicht/dg/0/

Greifswald (dpa) Trotz der Differenzen mit den USA in der Klimapolitik will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an einer engen wirtschaftlichen Beziehung zu Amerika festhalten. "Von unserer Seite aus sind wir offen, die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika wieder aufzunehmen", sagte sie am Dienstag bei einer Veranstaltung der IHK-Nord in Greifswald.