Parkplatz am Veltener Bahnhof wird erweitert

Velten (rol) Dieser Besuch aus dem Potsdamer Verkehrsministerium hat sich gelohnt: Als Staatssektretär Egbert Neumann am Mittwoch voriger Woche an der Taufe von S-Bahn-Zügen im Hennigsdorfer Bahnhof teilnahm, hatte er für Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) einen Scheck in der Tasche. Mit 240 000 Euro beteiligt sich das Land am Ausbau des Park-and-Ride-Platzes am Veltener Bahnhof. Insgesamt soll der Bau, dessen Leistungen noch in diesem Monat ausgeschrieben werden, 314 000 Euro kosten.