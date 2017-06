Beachvolleyball im Regen

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Sandwanzen haben das Finale des 2. Turnieres der Mixed4Beach-Serie gewonnen. Das Turnier am Sonntag am Trockendock war von zahlreichen Regengüssen geprägt.

Spielen im nassen, tiefen Sand: die Blockwürste mit Richard Melzer (links), Julian Grumack (in Weiß) und Jasmin Langhagel gegen Beeskow II mit Linda Roggan und Christian Lehmann (in Gelb) © Bernd Pflughöft

Auch in diesem Jahr ging am Pfingstsonntag die Beachvolleyball-Serie Mixed4Beach in die zweite Runde. Am selben Tag fand in Eisenhüttenstadt am Trockendock parallel wieder das Kanalfest statt.

Bei der Anmeldung um 9.45 Uhr ließen sich an diesem Tag trotz der regnerischen Witterung 14 Mannschaften einschreiben. Wie beim vergangenen Spieltag kamen erneut auch Teams aus Beeskow und Guben.

Nach der Vorrunde, die gegen 13 Uhr beendet war, wurde ein Single-Out-System gespielt, wonach für jede Mannschaft, die nun ein Spiel verlor, das Turnier beendet war. Bereits im Halbfinale standen sich die Finalisten des vergangenen Turniertages gegenüber: die Sandwanzen gegen Mikasa. Während zuletzt im Finale Mikasa gewann, setzten sich dieses Mal die Sandwanzen durch, zogen somit ins Finale ein und Mikasa blieb das Spiel um Platz 3.

Nach dieser Zwischenrunde standen sich nun also im Platzierungsspiel an diesem Tag die Teams Beeskow I und Guben (Mikasa) gegenüber. Trotz des starken Regens gab keine der Mannschaften nach und so lieferten sie den Zuschauern ein spannendes Spiel. Mit einem 0:2 musste sich Beeskow I allerdings nach einem sehr ausgeglichenem Match geschlagen geben. Somit ging der dritte Platz des Turniers an das Team Mikasa.

Für das Finale kam dann zum ersten Mal an diesem Tag die Sonne heraus und es qualifizierten sich in der Zwischenrunde die Mannschaft "Mein Lieblingsteam" mit Dennis Kleemann, Tom Hammermeister, Mandy Tappert und, wie bereits am vergangenen Turniertag, die Sandwanzen mit Rocco Prielipp und Mathias Münch. Gespielt wurden zwei Gewinnsätze bis 21 Punkte. Nach längerer Pause gab es beim Team der Sandwanzen im ersten Satz kleine Startschwierigkeiten. Sie gaben diesen Satz mit 16:21 an "Mein Lieblingsteam" ab. Doch von da an ließen sich die beiden Spieler keinen Punkt mehr nehmen. Sie kämpften um jeden Ball, sicherten sich durch geschicktes Spielen wertvolle Punkte und gewannen diesen zweiten Satz mit 21:17.

Nun ging es in den Tiebreak, bei dem nur noch bis 15 Punkte gespielt wird. Bis zum Seitenwechsel bei acht Punkten waren beide Zweierteams gleich auf, doch mit guten Abwehraktionen und gezielten Angriffen sicherten sich die "Sandwanzen" verdient die Punkte. "Mein Lieblingsteam" versuchte dies mit guter Blockarbeit auszugleichen, machte dazu jedoch zu viele Aufschlagfehler. Am Ende ging dieser dritte Satz mit 15:9 Punkten und somit das Finale mit 2:1 an das Team der "Sandwanzen".

Die Siegerehrung aller Disziplinen des Kanalfestes erfolgte gegen 17.30 Uhr, und als Abschluss des Tages wurde ab 20 Uhr zu einer Beach-Party eingeladen.

Am Sonnabend, 8. Juli, steigt das dritte Turnier der Mixed4Beach-Serie, bei dem wieder viele Teams erwartet werden.