Alles abgerissen und gründlich durchwühlt

Die Fundmengen waren gewaltig. Das hat auch zu immensen Zeitverzögerungen führt. Eigentlich sollte schon Ende vorigen Jahres alles für den Aufbau eines Solarparks vorbereitet sein. Doch auch am Dienstag nach Pfingsten waren noch Bagger und Raupen auf dem Gelände unterwegs, das allerdings schon großflächig und komplett eingeebnet ist.

Rund zehn Millionen Euro hat der Bund dafür ausgegeben. Das ist nicht selbstverständlich. Denn die zuständige Bundesbehörde für Immobilienaufgaben(Bima), die dem Finanzministerium von Wolfgang Schäuble(CDU) untersteht, erhält nicht leicht ein Budget für solch eine Mammutaufgabe. Immerhin ging es darum, "eine kleine Stadt" abzureißen, wie Christine Conradt-Rakei von der Bima betont. Es stand Gefahr im Verzug. Zu viele Fans des Geo-Coaching und Motocrossfahrer hatten sich auf dem Gelände herumgetrieben. "Wir als Grundstückseigentümer wollten das Risiko nicht übernehmen, dass etwas Schlimmes passiert", so Conradt-Rakei. Die Gefahr war groß: Tiefe, aber kaum erkennbare Löcher lauerten wie tödliche Fallen im Erdboden. Ganz abgesehen davon, dass Dächer und Wände der zum Teil schon eingefallenen Kasernen-Gebäude jederzeit einstürzen konnten.

Und dann noch die vielen Sprengkörper. Feuerwerker Marco Schmidt hat insgesamt 2,18Tonnen Munitionsschrott aus der Erde geholt und fachgerecht entsorgt. "Und da muss man die Ausrüstungsabfälle noch hinzunehmen", sagt er. Dafür ist praktisch alles komplett umgegraben worden - "16Hektar anderthalb Meter tief", sagt Juri Wegmann, der die Baustelle leitet. An manchen Stellen habe man noch viel tiefer gehen müssen - an einem Ort sogar vier Meter ins Erdreich hinein. Denn die Wehrmacht hatte dort schon Militärabfälle entsorgt. Die Sowjets schütteten etwas Erde drauf und legten quasi nach.

Die Masse hat die Bauarbeiter überrascht, wie Wegmann betont. "Aber wir reden hier auch von mehr als 60Jahren Militärgeschichte", sagt er. Gesprengt werden musste aber vergleichsweise selten. Nur sechs Funde konnten nicht abtransportiert werden und wurden kontrolliert in die Luft gejagt.

Damit ist aber noch nicht das Gros der Arbeiten erfasst. Denn grundsätzlich ging es vor allem darum, knapp 300000Kubikmeter umbauten Raum zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen. Und das war nicht so einfach, was nicht nur an den gewaltigen Massen - rund 100000Tonnen Betonabfälle fielen an - gelegen hat. Auch die Qualität des Verbauten hat für Aufregung gesorgt.

So habe die Wehrmacht, zum Beispiel was die Anstriche der Kasernengebäude betrifft, "experimentiert ohne Ende", wie Conradt-Rakei betont. Genauer gesagt: Die Farben waren voller Chemikalien, die so giftig sind, dass sie heute keine Zulassung mehr bekämen. Die Bima musste sie aber fachgerecht als Sondermüll entsorgen lassen - ein aufwendiges Unterfangen, das einen Großteil des Zeitverzugs verursacht hat.

Insgesamt knapp 5000Tonnen vom Bauschutt entpuppten sich als kontaminiert - ungefähr 200 Lkw-Ladungen. Neben diesen ungewöhnlichen Baustofffunden gab es zudem 250 Tonnen Asbest und 808 Tonnen Teerpappe zu entsorgen.

Geblieben sind lediglich die riesigen Flugzeughallen und das Gebäude des Güterbahnhofs, weil sie unter besonderem Denkmalschutz stehen(RA berichtete). Die Bima setzt immer noch darauf, dass dafür mal ein Käufer oder Pächter gefunden werden kann: "Wir haben es mit einen Gelände zu tun, dass ein bisschen abseits liegt", so Conradt-Rakei. Aber mit den Abrissen, der Freiräumung des Bodens und dem neuen Baurecht der Stadt Wittstock seinen jetzt alle Voraussetzungen geschaffen, dass Interessenten die Hallen zum Beispiel als Lager nutzen können. "Sie werden sicher aber auch etwas ins Gebäude investieren müssen", so die Bima-Abteilungschefin. Stehen bleiben überdies einige Gebäude als Fledermausquartiere.

Dem geplanten Solarpark steht allerdings nichts mehr im Wege. Der Bebauungsplan steht. Ein Antrag auf das Errichten der Photo-Voltaik-Anlagen läuft. Laut Hendrik Schramm von der Projektfirma Enerparc soll noch in diesem Jahr Strom ins Netz eingespeist werden können. Dort, wo einst die Wehrmacht und die Sowjetarmee den Krieg übten, können dann knapp 2000Haushalte mit Energie versorgt werden.

Der Pachtvertrag läuft für 20 bis 25 Jahre. In den 2040er-Jahren kann sich die Bima dann eine neue Nutzungsmöglichkeit überlegen. Doch wichtig ist erstmal: Ein vormals immens munitionsschrottbelastetes und mit Ruinen bestandenes Gelände hat jetzt die Chance für einen Neuanfang.