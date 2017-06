Trump setzt Feldzug gegen "Mainstream-Medien" fort

artikel-ansicht/dg/0/

Washington (dpa) US-Präsident Donald Trump setzt seinen Feldzug gegen die von ihm so genannten Mainstream-Medien in den USA fort. "Sorry Leute", schrieb Trump am Dienstag auf Twitter: Hätte er sich nur auf die "Fake News" (gefälschte Nachrichten) der Sender CNN, NBC, ABC und CBS sowie der "Washington Post" oder der "New York Times" verlassen, hätte er keine Chance auf die Eroberung des Weißen Hauses gehabt.